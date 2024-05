Kehrt Schalke künftig zur Dreierkette zurück?

Karel Geraerts will mit Schalke 04 in der neuen Saison die Bundesliga-Rückkehr angehen. Dafür könnte er intern darauf drängen, den Kader so umzubauen, dass dieser zu dem von ihm favorisierten Spielsystem mit Dreierabwehrkette passt.

Mehrere Hundert Fans kamen am Donnerstag zur ersten öffentlichen Schalker Trainingseinheit nach dem durch ein 4:0 gegen den VfL Osnabrück eingetüteten Ligaverbleib. Die Gespräche am Rand drehten sich allerdings weniger um das Geisterspiel am Millerntor. Es geht vielmehr um Zukunftsfragen.

Tillmann zum Klassenerhalt: "Eine Erleichterung"

Auch und vor allem hinter den Kulissen. "Wir haben das Minimalziel erreicht", sagt Matthias Tillmann, um in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender zu ergänzen: "Nachdem wir uns in den vergangenen Wochen stabilisieren konnten, haben wir den Klassenerhalt zwei Wochen vor Schluss fix gemacht." Er nannte es "eine Erleichterung", die man aber nur als Momentaufnahme betrachten will.

Es geht darum zu analysieren, "wie Schalke überhaupt erst in diese Lage kommen konnte", wie es Trainer Karel Geraerts formuliert, vor allem aber muss nun die Strategie manifestiert werden, wie Schalke 04 in der neuen Saison die Rückkehr in die Bundesliga gelingen kann. Dazu sind nun jede Menge Gespräche zwischen Klubführung und Trainerteam notwendig.

Darin wird es zum Beispiel um die Systemfrage gehen. Schalke 04 hat sich im kräfteraubenden Abstiegskampf zwar auf Basis der Viererabwehrkette stabilisiert, grundsätzlich ist Geraerts aber ein Trainer, der das 3-5-2 favorisiert. Dieses hatte er nach seiner Verpflichtung über Wochen versucht durchzudrücken, ehe er - dem zur Verfügung stehenden Kader entsprechend - auf Viererkette umstellte.

Saison-Endspurt wohl mit Viererkette

Geraerts könnte nun darauf drängen, den Kader für die Mission Wiederaufstieg dementsprechend umzubauen. Hier gilt es dann, gemeinsam mit Sportdirektor Marc Wilmots und dem künftigen Kaderplaner Ben Manga die passenden Spielerprofile auszuarbeiten - verbunden mit der Frage, wer aus dem aktuellen Ensemble überhaupt bleiben soll respektive will.

Die beiden restlichen Spiele gegen Hansa Rostock am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn unter anderem Stürmer Simon Terodde offiziell verabschiedet wird, und kommende Woche Sonntag in Fürth wird er aber wohl erst einmal noch mit der Viererkette bestreiten. Mit dieser fühlt sich die Mannschaft wohl.

In den vergangenen sechs Partien hat die ehemalige Schießbude der Liga nur drei Tore kassiert - gegen Hannover, Elversberg und Düsseldorf (jeweils 1:1). Gegen Karlsruhe (0:0), Nürnberg (2:0) und Osnabrück (4:0) stand die Null.