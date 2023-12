Kehrer zu Hütter nach Monaco?

Spielt Thilo Kehrer (27) schon bald in der Ligue 1? Nach Informationen von Journalist Matteo Moretto rückt ein Transfer des Verteidigers zur AS Monaco um Cheftrainer Adi Hütter näher. Der deutsche Abwehrspieler soll mitunter auch der AC Mailand angeboten worden sein, präferiert aber wohl ein Engagement im Fürstentum. Aktuell steht Kehrer noch bis 2026 bei West Ham United unter Vertrag. In der Premier League kam der Ex-Schalker in dieser Saison aber nur noch 19 Minuten zum Einsatz.