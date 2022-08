Kehl über Modeste: "Diese Verpflichtung macht sehr viel Sinn für uns"

Anthony Modeste hat seinen Dienst bei Borussia Dortmund aufgenommen: Am Dienstag trainierte der Neuzugang vom 1. FC Köln erstmals beim BVB mit - und wurde lautstark empfangen. Sportdirektor Sebastian Kehl freut sich über die "absolute Wunschlösung".

Etwas versteckt im Kreis seiner neuen Mitspieler betrat Anthony Modeste am Dienstagvormittag erstmals den Trainingsplatz von Borussia Dortmund. Der Neuzugang vom 1. FC Köln, der am Montag den obligatorischen Medizincheck absolviert hatte, wurde jedoch schnell von den 1500 BVB-Fans, die bei der öffentlichen Einheit dabei sein konnten, ausgemacht - und lautstark willkommen geheißen.

Es dauerte auch nicht lange, ehe der 34-Jährige das erste Tor in seinen neuen Farben feiern durfte. Um 12.07 Uhr - nach 67 Minuten Training - war es so weit: Nach einer Vorlage von Mats Hummels schoss Modeste den Ball aus der Drehung über die Linie. BVB-Keeper Gregor Kobel streckte sich vergeblich.

Kehl: "Die Rahmenbedingungen waren nicht ganz einfach"

Nicht nur in dieser Szene war der Torriecher des Routiniers erkennbar - und dieser war es unter anderem auch, der die BVB-Verantwortlichen letztlich davon überzeugte, Modeste kurzfristig als Ersatz für den erkrankten Sebastien Haller (Hodentumor) zu verpflichten. "Tony kennt die Liga, er wird sich schnell integrieren, er spricht sehr gut Deutsch, ist topfit und kann Intensitäten gehen. Und er hat in der vergangenen Saison 20 Tore geschossen und auch in den Jahren davor gezeigt, dass er treffen kann", begründete Sportdirektor Sebastian Kehl am Dienstag die Verpflichtung des Angreifers, der nicht nur sportlich, sondern auch finanziell ins Profil passte.

Mit einer Ablöse von fünf Millionen Euro und einem Gehalt in etwas größerer Höhe als die Ablöse liegt das Gesamtpaket nur knapp im zweistelligen Millionenbereich. "Die Rahmenbedingungen waren nicht ganz einfach", bilanzierte Kehl, "aber wir haben eine absolute Wunschlösung - auch für unseren Trainer Edin Terzic - kreieren können."

FE:male #11 - Hans-Joachim Watzke & Svenja Schlenker Wir starten in die neue Saison, und das mit einer überraschenden Folge: wir haben gleich 2 hochinteressante Gäste! In der Zentrale von Borussia Dortmund treffen wir Hans-Joachim Watzke und Svenja Schlenker. Sie ist die Leiterin der Mädchen- und Frauenfußball Abteilung des BVB. FE:male #Frauen EM Spezial - Josephine Henning 20.07.2022 FE:male #Frauen-EM Spezial - Sara Doorsoun 06.07.2022 FE:male #Spezial - Lise Klaveness 03.06.2022 FE:male #10 - Tabea Kemme 28.05.2022 weitere Podcasts

Für Modeste, der sich am Montag in einem Statement ausführlich vom 1. FC Köln und den Fans der Domstädter verabschiedet hatte, spielte laut Kehl auch die Aussicht auf Champions-League-Einsätze eine gewichtige Rolle bei seiner Entscheidung für Borussia Dortmund: "Tony freut sich riesig auf die Champions League und möchte sich auf diesem Niveau beweisen. Er hat richtig Bock darauf. Von daher glaube ich, dass es sehr, sehr gut passt", sagte Kehl, der überzeugt ist, "dass diese Verpflichtung sehr viel Sinn für uns macht".

Eine Einsatzgarantie allerdings bekomme Modeste nicht - auch wenn sich Terzic einen Spielertypen wie ihn explizit wünschte. In Youssoufa Moukoko, dessen auslaufenden Vertrag der BVB gerne verlängern würde, Neuzugang Karim Adeyemi und Donyell Malen stehen drei weitere Angreifer im Kader - die zudem in den vergangenen Wochen jeweils eigene Duftmarken setzen konnten. "Wir haben genug Jungs, die Verantwortung übernehmen wollen und die sich aufgedrängt haben", sagte Kehl. "Der Trainer hat genug Optionen, verschiedene Systeme zu spielen." Denkbar ist eine 4-2-3-1-Grundordnung mit Modeste als einziger Spitze, aber auch ein Zweier- oder Dreiersturm.

Adeyemi, Süle und Schulz fehlen im Training

Bereits am Freitag, wenn der BVB beim SC Freiburg antritt, dürfte Modeste zum Kader zählen. Auch ein Einsatz von Beginn an ist nicht ausgeschlossen. Ob bis dahin Adeyemi (Verletzung am Zeh) wieder fit ist, ist noch offen. Der Neuzugang aus Salzburg fehlte am Dienstag ebenso im Training wie Niklas Süle (Muskelverletzung im Oberschenkel) und Nico Schulz (private Gründe). Salih Öczan beendete die Einheit planmäßig etwas eher als seine Kollegen. Der Mittelfeldspieler, der weite Teile der Vorbereitung aufgrund einer Fußprellung verpasste, soll weiter behutsam aufgebaut werden.