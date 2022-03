Kehl: "Stand jetzt gehen wir davon aus, dass das Spiel stattfinden kann"

Am Sonntag soll Borussia Dortmund bei Mainz 05 antreten - doch die Rheinhessen verzeichneten am Donnerstag 19 Corona-Fälle unter den Mitgliedern des Lizenzspielerbereichs. Beim BVB geht man dennoch davon aus, dass die Liga-Partie stattfinden kann und bereitet sich entsprechend regulär vor.

Die Meldung des Corona-Ausbruchs bei Mainz 05 wurde am Donnerstag auch in Dortmund aufmerksam registriert, treffen die Schwarz-Gelben doch laut Bundesliga-Spielplan am Sonntag in Mainz auf den Tabellen-Neunten.

"Wir sind durch die DFL und den Klub von der Corona-Situation beim FSV Mainz 05 informiert worden", ließ BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl am Nachmittag mitteilen. An der Vorbereitung werde sich dadurch jedoch nichts ändern: "Wir werden uns weiterhin professionell auf die Begegnung vorbereiten." Stand jetzt geht man beim BVB laut Kehl davon aus, "dass das Spiel am kommenden Sonntag stattfinden kann".

Die Mainzer gaben am Donnerstag bekannt, dass insgesamt 19 Mitglieder des vollständig immunisierten Lizenzspielerbereichs - dazu zählen die Profis, die Trainer und der dazugehörige Staff - positiv auf das Corona-Virus getestet wurden und sich in Isolation begeben mussten.