Kehl: "Die Saison ist noch lange nicht entschieden"

Trotz des großen Chancenplus trat der BVB die kurze Rückreise aus Bochum nur mit einem Punkt an. Für Lizenzspielleiter Sebastian Kehl zu wenig.

"Am Ende sind es zwei verlorene Punkte", befand Kehl am Sonntag: "Wir hatten eine wahnsinnige Anzahl an Tormöglichkeiten, haben aber nicht die Effizienz gezeigt, die uns ins andern Spielen in dieser Saison ausgezeichnet hat. Den Vorwurf müssen wir uns gefallen lassen." Bislang hatte der BVB die beste Chancenverwertung der Liga, vor dem Spieltag lag sie noch bei fast 40 Prozent.

Beim 1:1 in Bochum scheiterten die Schwarz-Gelben ein ums andere Mal an Bochums Keeper Manuel Riemann oder einem Abwehrbein: "Wir müssen aus den Möglichkeiten mehr machen und gewinnen, so ist es ein sehr enttäuschendes Ergebnis", monierte Kehl.

Es sind zwei verpasste Punkte, die den Abstand zu Rekordmeister Bayern München an der Spitze auf nun sechs Zähler haben wachsen lassen. Mehr sollen es bis ins neue Jahr schon mal nicht werden, wenn Dortmund nun noch auf Schlusslicht Fürth und Hertha BSC trifft. "Unser Ziel sind jetzt 37 Punkte bis zur Weihnachtspause, wir wollen die beiden ausstehenden Spiele unbedingt noch gewinnen", sagte Kehl: "Nach der unnötigen Niederlage gegen Bayern und dem unverdienten Remis in Bochum fehlen uns jetzt leider ein paar Punkte." Und dann "schauen wir, was ab Januar wieder möglich ist. Die Saison ist natürlich noch lange nicht entschieden."

Kehl hofft auf Malen und Guerreiro schon in Fürth

Ob Trainer Marco Rose gegen Fürth am Mittwoch (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zwei Rückkehrer einplanen kann, war am Sonntag noch offen. "Raphael Guerreiro hatte muskuläre Probleme, da wollten wir kein Risiko eingehen", erklärte Kehl den erneuten Ausfall des portugiesischen Linksverteidigers: "Das Ziel muss es sein, ihn dauerhaft ins Training und spielfähig zu bekommen." Zunächst geht es aber um einen Einsatz in drei Tagen: "Wir hoffen, dass er und Donyell Malen am zumindest am Mittwoch wieder Optionen für uns sind."