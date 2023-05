Kaya muss gehen: RW Ahlen plant den "kompletten Neustart"

Nach der ernüchternden Saison plant Rot Weiss Ahlen einen "kompletten Neustart". Ein neuer Trainer wird gesucht, der den Umbruch mitgestalten soll. Markus Kaya muss gehen.

Rot Weiss Ahlen wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch in der kommenden Saison in der Regionalliga West spielen. Noch bestehen kleine Zweifel, weil Rot-Weiss Essen in der 3. Liga noch nicht zu 100 Prozent gesichert ist. Die Essener liegen bei noch zwei Spielen sechs Punkte vor der Abstiegszone und weisen das bessere Torverhältnis vor. Es müsste also schon mit dem Teufel zugehen.

Dementsprechend plant RWA für die Regionalliga. Keine Rolle mehr spielt dabei Markus Kaya. Der Abschied des Cheftrainers, der erst im März für Andreas Golombek übernahm, hat sich bereits angedeutet. Er erhält keinen neuen Vertrag. Mit dem 43-Jährigen muss auch Assistent René Lewejohann den ehemaligen Zweitligisten verlassen.

Ziel ist es, aus einer Mischung von erfahrenen und jungen Spielern eine neue Mannschaft zu formen, die den erfolgreichen Fußball zurück nach Ahlen bringt. Orhan Özkara

"Wir sind Markus und René sehr dankbar dafür, dass sie in der schwierigen Zeit die Mannschaft übernommen und gemeinsam alles unternommen haben, den Klassenerhalt zu erreichen. Wir glauben aber, dass es nach so einer Saison eines kompletten Neuanfangs bedarf. Wir wünschen den beiden für ihre Zukunft alles Gute und sind uns sicher, dass sie auch weiterhin im Fußball aktiv sein werden", wird der sportliche Leiter Orhan Özkara in einer Klubmeldung zitiert.

Weiter heißt es dort: "Innerhalb des Vereins haben intensive Gespräche stattgefunden, um das zurückliegende Spieljahr zu analysieren. Ab jetzt liegt der Fokus in der Vorbereitung auf die neue Saison." Für die Spielzeit 2023/24 soll nun ein Trainer gefunden werden, der den Umbruch vollzieht und in die Kaderplanung einbezogen wird. "Ziel ist es, aus einer Mischung von erfahrenen und jungen Spielern eine neue Mannschaft zu formen, die den erfolgreichen Fußball zurück nach Ahlen bringt. Dies geht vor allem über Mentalität und Leidenschaft. Dabei ist die Position des Trainers ein wichtiger Baustein im neuen Zukunftskonzept", so Özkara.

Kyere kommt an die Werse

Bei einem jungen Akteur konnte RWA bereits Vollzug vermelden. Derrick Kyere kommt vom 1. FC Kaan-Marienborn, der einen Neustart in der Kreisliga C durchführt, ins Wersestadion. "Ich habe Derrick schon eine ganze Weile unter Beobachtung. Er ist ein junger, sehr schneller Spieler, der absolut in unser neues Profil passt. Wir freuen uns, dass wir ihn für die neue Saison überzeugen konnten", freut sich Özkara über die Unterschrift des 23-jährigen Offensiv-Allrounders.