Neuer Trainer für Rot Weiss Ahlen: Kaya will nächsten Abstieg verhindern

Rot Weiss Ahlen hat seine vakante Trainerposition besetzt: Einen Tag nach der Entlassung von Andreas Golombek hat der Kellerklub aus der Regionalliga West Markus Kaya vorgestellt, der mit der U 19 von Rot-Weiß Oberhausen frisch aus der Bundesliga abgestiegen ist.

Mehr zur REgionalliga West Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Rot Weiss Ahlen hat wieder einen Cheftrainer: Markus Kaya tritt die Nachfolge des am Montag entlassenen Andreas Golombek an und leitet bereits am Dienstagabend das Training. Der 43-Jährige war zuletzt Coach der U 19 von Rot-Weiß Oberhausen und bringt von dort auch Co-Trainer René Lewejohann mit, der zwischen 2003 und 2005 als Aktiver für LR Ahlen siebenmal 2. Bundesliga gespielt hat.

Das Duo soll in erster Linie RWA in der Regionalliga halten, dürfte aber auch aus einem ganz besonderen persönlichen Antrieb handeln: Nach dem jüngsten Abstieg mit der RWO-Jugend aus der Bundesliga wollen Kaya und Lewejohann gewiss nicht in ein paar Wochen mit dem nächsten Klub den Gang in eine tiefere Liga antreten.

"Ich habe immer schon mit großem Interesse auf Rot Weiss geguckt und werde alles dafür tun, dass wir gemeinsam den Klassenerhalt schaffen. Ein Verein mit einer solchen Geschichte muss einfach in der Regionalliga bleiben. Jetzt ist keine Zeit mehr für Ausreden, sondern nur noch für das klare Ziel Klassenerhalt", wird Kaya in der Pressemeldung des Vereins zitiert.

Bewusst für ein anderes Trainerprofil entschieden

Kaya habe "mit seiner Art und seinen klaren Vorstellungen" von sich überzeugt: "Man spürte sofort, dass er für die Aufgabe Klassenerhalt und Rot Weiss Ahlen brennt. Genau so jemanden brauchen wir in der jetzigen Situation", so der sportliche Leiter Gaetano Manno.

Der Verein habe sich auch ganz bewusst für ein anderes Trainerprofil als zuvor bei Golombek und Zimmermann entschieden, heißt es weiter: "Erfolg im Fußball basiert auf der Leistung einer funktionierenden Mannschaft mit Persönlichkeiten. Trainer müssen deshalb stets den Aufbau stabiler Teamstrukturen und die individuelle Förderung von Spielern miteinander verbinden. Kaya ist in der Fußballszene bekannt für seine gute Kommunikation innerhalb des Teams"