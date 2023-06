Kaufoption gezogen: Union zahlt 7,5 Millionen Euro für Diogo Leite

Der 1. FC Union Berlin hat eine weitere Personalie für die Saison 2023/24 geklärt: Wie der Champions-League-Teilnehmer am Donnerstag mitteilte, wurde bei Diogo Leite (24) die vereinbarte Kaufoption gezogen.

Über den Donnerstag hinweg spannte Union Berlin seine Fans mit kryptischen Nachrichten bei Twitter auf die Folter, um kurz nach 15 Uhr endgültig mit der News des Tages herauszurücken. Der Hauptstadtklub hat die im Leihvertrag von Diogo Leite enthaltene Kaufoption in Höhe von 7,5 Millionen Euro gezogen. Den Innenverteidiger hatten die Eisernen vor der Saison 2022/23 vom FC Porto nach Berlin gelotst. Wie lange der neue Vertrag läuft, gab Union nicht bekannt.

"Diogo etablierte sich bei uns direkt als Stammspieler und hat im ersten Jahr mit wenigen Ausnahmen bereits sehr leistungsstark agiert", wird Oliver Ruhnert, Unions Geschäftsführer Profifußball, zitiert: "Für uns war deshalb klar, dass wir einen Spieler mit seinen Fähigkeiten, seiner Mentalität und Einsatzbereitschaft im Klub behalten wollten. Zudem glauben wir, dass Diogo noch weitere Steigerungsmöglichkeiten hat und freuen uns, mit ihm weiter zusammenzuarbeiten."

40 von 48 möglichen Einsätzen

Der in Porto geborene Portugiese kam in der vergangenen Saison in 28 Bundesligaspielen (ein Assist, kicker-Notenschnitt 3,48) zum Einsatz. In der Europa League machte Diogo Leite insgesamt neun Partien (eine Vorlage, kicker-Notenschnitt 3,33), konnte das Achtelfinal-Aus gegen Union Saint-Gilloise aber auch nicht verhindern. Beim 0:3 im Rückspiel war er der Schwächste der desaströsen Dreierkette (kicker-Note 6,0). Die Gesamtbilanz ist dennoch beeindruckend: Von 48 möglichen Partien in allen Wettbewerben absolvierte er 40 und nur fünf davon nicht über die vollen 90 Minuten.

Ich habe mich hier bei Union von Anfang an sehr wohl gefühlt. Diogo Leite

"Ich habe mich hier bei Union von Anfang an sehr wohl gefühlt und bin umso glücklicher, dass ich gute Leistungen zeigen konnte", gibt Diogo Leite zu: "Die Saison war sehr erfolgreich und hat viel Spaß gemacht. Ich wünsche mir, dass es so weitergeht und wir unsere Ziele erreichen."

Die ansprechenden Leistungen in Berlin führten mitunter dazu, dass Diogo Leite im März 2023 erstmals für die portugiesische A-Nationalmannschaft nominiert wurde. Zum Einsatz kam er allerdings nicht.

In der Champions League bekommt Diogo Leite nun allerdings das größtmögliche Schaufenster, um Nationaltrainer Roberto Martinez von sich zu überzeugen. Gänzlich neu ist die Königsklasse für den Linksfuß indes nicht, er kam im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb bislang viermal zum Zug.