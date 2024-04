Kaufmann schiebt die Entscheidung auf

Der Vertrag von Fabio Kaufmann bei Eintracht Braunschweig läuft am Saisonende aus. Ob der 31-jährige Offensivspieler bei den Niedersachsen bleibt, hängt auch vom Verbleib in der 2. Liga ab und ist im Falle des Klassenerhalts nicht unwahrscheinlich. Denn der Deutsch-Italiener befindet sich mit dem Verein in Gesprächen, die "Eintracht ist mein erster Ansprechpartner“, sagt Kaufmann, der den Fokus aber aktuell einzig und allein auf den Abstiegskampf richtet. "Danach ist die Zeit, sich zu entscheiden, wie es weitergeht.“