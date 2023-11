Kauczinski: "Sehe wenig Grund, zu wechseln"

Der SV Wehen Wiesbaden hat sich zuletzt stabilisiert und liegt im Mittelfeld der 2. Bundesliga. Personelle Änderungen wird es beim Gastspiel in Düsseldorf deshalb wohl nicht geben.

In den letzten Wochen lief es für den SV Wehen Wiesbaden richtig rund, seit drei Ligapartien ist der Aufsteiger ohne Niederlage, die letzten beiden Spiele wurden jeweils ohne Gegentor gewonnen. Nicht nur deshalb lobte SVWW-Coach Markus Kauczinski seine Defensive auf der Pressekonferenz zum Gastspiel am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Fortuna Düsseldorf.

"Die Jungs haben das in den letzten Wochen richtig gut gemacht, auch in den individuellen Zweikämpfen", sagte Kauczinski, erwähnte aber im gleichen Atemzug, dass die Verteidigungsarbeit "eine gesamtmannschaftliche Leistung" sei, für die alle Akteure gefordert sind. Nur elf Gegentore kassierte der SVWW in ebenso vielen Ligapartien, nur Spitzenreiter FC St. Pauli (9) hat weniger hinnehmen müssen, der kommende Gegner Düsseldorf ebenfalls elf.

Kauczinski traut Prtajin "60 Minuten" zu

Grund, seine Startelf gegenüber dem 1:0-Sieg gegen Hansa Rostock sieht Kauczinski "deshalb nur wenig". Angesichts der Defensivstärke verständlich. Andererseits stehen auch erst zehn eigene Tore zu Buche - nur Schlusslicht Eintracht Braunschweig (7) traf noch seltener.

Einer, der für mehr Durchschlagskraft sorgen könnte, ist Ivan Prtajin. Der Kroate musste fast den kompletten Oktober wegen eines Muskelfaserrisses pausieren, bei seinem Comeback gegen Rostock erzielte er gleich das Siegtor. Eine Rückkehr in die erste Elf wollte Kauczinski dem 27-Jährigen aber nicht versprechen: "Ich traue ihm am Freitag 60 Minuten zu", sagte er: "Das heißt aber nicht, dass er zwingend anfängt." Zumal sein Ersatz John Iredale in der Abwesenheit Prtajins "einen guten Job gemacht hat."

Eventuell könnte Prtajin wie gegen die Hansa-Kogge erneut als Joker kommen. Allerdings hegt Kauczinski keine Hoffnungen, dass die 120 Pokalminuten, die die Fortunen am Dienstagabend bei der SpVgg Unterhaching (6:3 n.V.) zu gehen hatten, Nachwirkungen haben werden. "Wir kalkulieren nicht damit, dass der Gegner müde ist", sagte Kauczinski, der angesichts der aktuellen Erfolgsserie der Rheinländer "mit dem stärkstmöglichen Düsseldorf" rechnet.