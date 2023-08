Kauczinski ist trotz der Platzverweise "nicht unzufrieden"

Der SV Wehen Wiesbaden hat erstmals seit seinem Wiederaufstieg in der 2. Bundesliga verloren. In Nürnberg agierten die Hessen unglücklich, Trainer Markus Kauczinski aber fand positive Aspekte.

Nun hat es den Aufsteiger also erwischt. Der SV Wehen Wiesbaden hat, nachdem er zuvor sieben Punkte aus drei Spielen einfahren konnte, erstmals seit dem Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga verloren. Das 1:2 in Nürnberg war jedoch vermeidbar.

Vorne fehlte es an Tempo und Präzision

Fast eine halbe Stunde war der SVWW beim FCN in Überzahl, Profit schlagen konnte er daraus nicht. Nach der Roten Karte für den am Aufstieg beteiligten Ahmet Gürleyen habe sich der Vorjahres-Dritte der 3. Liga "nicht gut" angestellt, meinte Kauczinski. "Oft war der letzte Ball etwas zu weit oder es wurde zu langsam gespielt", analysierte der Trainer laut der Klubwebsite.

Den Grund dafür machte Kauczinski ebenso fest. "Wir sind in unserer Entwicklung noch an einer Stelle, in der so eine Überzahl-Situation neu für uns ist." Weniger Verständnis zeigte er dann für den mit Gelb-Rot vom Platz verwiesenen SVWW-Offensivspieler Hyun-Ju Lee. Dieser sei "unnötig" gewesen, "da müssen wir cleverer sein".

Nicht nur Lees Platzverweis war vermeidbar

Kauczinski musste kurz vor Schluss auch noch zusehen, wie sich Martin Angha beim Stand von 1:2 mit der Ampelkarte vom Spielfeld verabschiedete. Der Innenverteidiger stellte sich nicht ganz so ungeschickt an wie Lee, der nach einer Schwalbe für ein unnötiges Trikotzupfen kurz vor der Pause die Ampelkarte abgeholt hatte. Angha grätschte Daichi Hayashi dafür resolut von der Seite um - zehn Minuten, nachdem er den entscheidenden Handelfmeter verursacht hatte.

Letztendlich hat man gesehen, wo wir im Moment stehen. Markus Kauczinski

Und so bilanzierte Wiesbadens Trainer: "Letztendlich hat man gesehen, wo wir im Moment stehen." Kauczinski war dennoch "nicht unzufrieden. Der Einsatz, Wille und unsere Leistung haben gepasst". Die erste Niederlage der Saison sei nicht zwingend verdient gewesen. Doch "für uns gilt es jetzt, aus diesem Spiel zu lernen".