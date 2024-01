Katterbach wechselt schon im Winter zum HSV

Noah Katterbach hat sich längst entschieden, im Sommer ablösefrei nach Hamburg zurückzukehren - nun wird der Wechsel vorgezogen. Der 22-Jährige stellt eine neue Alternative für die defensive Außenbahn dar, ist allerdings zunächst eher ein Transfer für die Kaderbreite. Schon in der Rückrunde der Vorsaison war er vom 1. FC Köln an den HSV ausgeliehen, fiel nach elf Einsätzen (zwei Vorlagen, kicker-Notenschnitt: 3,14) aber mit einem Kreuzbandriss aus. In der aktuellen Spielzeit kam er nur in der Regionalliga für die Kölner Zweitvertretung zum Einsatz.