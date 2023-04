Kastanaras im Fokus von Düsseldorf und Hannover

Die Sorge um Serhou Guirassy und dessen Einsatz im Pokal gegen Frankfurt treibt ganz Stuttgart um. Unterdessen erscheint die Zukunft von Thomas Kastanaras offen. Düsseldorf und Hannover beschäftigen sich mit dem Stürmertalent.

Fabian Wohlgemuth und Sebastian Hoeneß hoffen auf die Künste der medizinischen Abteilung, um ihren Torjäger rechtzeitig bis zum kommenden Mittwoch wieder fitzubekommen. Guirassy hatte beim 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach nach einem unglücklichen Wischer von Lars Stindl mit der Handfläche quer über das Gesicht des VfB-Stürmers einen Cut und eine Schwellung über dem Auge davongetragen. "Seine Sehfähigkeit war beeinträchtigt", sagt Trainer Hoeneß, der den 27-Jährigen auswechseln musste und auf rechtzeitige Rekonvaleszenz hofft. "Er ist unser effektivster Offensivspieler", erklärt Sportchef Wohlgemuth, der auf die bitteren Erfahrungen unter Ex-Trainer Bruno Labbadia hinweist, der auf den besten Torschützen des Traditionsklubs acht Wochen lang wegen einer Adduktorenverletzung verzichten musste. Entsprechend lief die VfB-Offensive auf Notbetrieb. "Was es bedeutet, wenn er wochenlang fehlt, haben wir gemerkt", so Wohlgemuth.

Die Gefahr besteht durchaus, dass Guirassy zumindest gegen Frankfurt fehlen könnte. Konstantinos Mavropanos hatte in der Hinrunde wegen einer Kopfblessur und einem ebenfalls dadurch zugeschwollenen Auge fast zwei Wochen passen müssen. Die Schwellung hielt sich hartnäckig. In diesem Fall müsste sich Hoeneß mit Ersatzmöglichkeiten beschäftigen, die der VfB-Cheftrainer eigentlich nicht hat. Luca Pfeiffer, der körperlich am besten ins Profil passen würde, hat bisher seine Einsatzchancen nicht genutzt. Silas will nicht im Zentrum und lieber auf dem Flügel spielen. Bleiben Chris Führich, der außen besser aufgehoben ist, Tiago Tomas, der Anlauf braucht und den Strafraum nur bedingt so besetzen kann, sowie Juan Perea, der zumindest ansatzweise in Zeiten ohne Guirassy nach bestem Wissen und Können diese Lücke zu schließen versuchte. Mehr oder weniger erfolgreich.

Bliebe noch Torjäger-Talent Kastanaras, der zuletzt dreimal in Folge für die VfB-U-21 in der Regionalliga getroffen hat. Doch der 20-Jährige ist momentan bei den Profis etwas ins Hintertreffen geraten. Trotzdem ist der Deutsch-Grieche gefragt. Aus der 2. Liga beschäftigen sich unter anderem Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 mit dem Angreifer, der sich in seinem ersten Jahr bei den VfB-Profis etwas mehr erhofft hatte.