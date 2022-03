Karlsruhes Thiede erleidet Bänderanriss

Der Karlsruher SC muss vorerst auf Defensivmann Marco Thiede (29) verzichten.

Karlsruhes Marco Thiede wird in den kommenden Wochen nicht aktiv am Ball sein können. Getty Images

Schlechte Nachrichten für den KSC: Rechtsverteidiger Thiede hat sich beim Aus im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV (2:3 i.E.), bei dem er über die kompletten 120 Minuten auf dem Feld gestanden hatte, einen Bänderanriss im linken Sprunggelenk zugezogen. Das gaben die Badener am Dienstagvormittag bekannt.

Ausfall für mindestens zwei Spiele bestätigt

"Bis zur Länderspielpause Ende März gehen wir kein Risiko ein. Danach schauen wir, wie der Heilungsverlauf aussieht", wird Mannschaftsarzt Dr. Marcus Schweizer auf der Vereinswebsite des KSC zitiert. "Mehrere Wochen" falle der 29-Jährige laut den Badenern daher aus.

Weiter heißt es, dass Thiede "in jedem Fall für die Partien gegen Regensburg und Aue nicht zur Verfügung stehen" werde. Nach einem Tor und vier Vorlagen in 18 Zweitliga-Spielen steht für den gebürtigen Augsburger somit eine Zwangspause an.