Karlsruhe sichert sich Arase ab der kommenden Saison

Der Karlsruher SC hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben. Flügelspieler Kelvin Arase wird von Rapid Wien kommen.

Der 23-jährige Österreicher Arase unterschrieb beim KSC einen Vertrag über drei Jahre - also bis 30. Juni 2025.

Geschäftsführer Sport Oliver Kreuzer wird auf der Vereinsseite wie folgt zum eingetüteten Deal zitiert: "In Kelvin haben wir einen flinken und technisch versierten Außenbahnspieler gefunden, der rechts wie links zum Einsatz kommen kann. Unser Flügelspiel gewinnt mit ihm noch mehr an Variabilität."

In der österreichischen Bundesliga kommt der Stürmer in der aktuellen Saison bisher auf 20 Einsätze und hat dabei ein Tor erzielt. In den beiden Spielzeiten zuvor ist er jeweils 17-Mal aufgelaufen - drei bzw. zwei Tore stehen hier zu Buche.

International hat der gelernte Rechtsaußen für Rapid zudem auch schon in der Champions-League-Qualifikation, der Europa League, der Europa-League-Qualifikation sowie in der Conference League Einsatzminuten gesammelt.