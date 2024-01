Kargbo kehrt zurück zum Berliner AK

Abu Bakarr Kargbo ist zurück an alter Wirkungsstätte. Der 31-jährige Mittelstürmer wechselt vom Greifswalder FC zurück zum BAK, für den der ehemalige deutsche Jugendnationalspieler bereits 99-mal das Trikot trug und 43 Tore und 13 Scorer erzielte. Kargbo wurde bei Hertha BSC ausgebildet und wechselte anschließend zu Bayer Leverkusen II. Danach folgten Stationen in der 1. Liga Österreichs, beim BSV Rehden, SV Rödinghausen und Viktoria Berlin. Erstmalig wechselte der beidfüßige Stürmer in der Winterpause 2018/2019 zum Berliner AK und dann zu Kickers Offenbach. Zuletzt stand er beim Nordost-Primus Greifswald unter Vertrag, kam aufgrund von anhaltenden Hüftproblemen in dieser Spielzeit aber noch nicht zum Einsatz.