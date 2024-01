Kane über Lewandowski: "Natürlich versucht man, die Rekorde zu brechen"

Der kicker traf Harry Kane zum großen Interview. Darin spricht Englands Kapitän über die Jagd nach den von Robert Lewandowski aufgestellten Bestmarken.

Hat Lewandowskis Rekorde in München im Blick: Der neue Bayern-Torjäger Harry Kane. IMAGO/ActionPictures

Auch am Freitag, beim 3:0 gegen die TSG Hoffenheim, hat Harry Kane wieder getroffen. Es war bereits sein 22. Treffer im 16. Bundesligaspiel. Damit egalisierte er die Hinrunden-Bestmarke von Robert Lewandowski - und hat noch eine Partie, das Nachholspiel gegen Union Berlin, in der Hinterhand. Vor dem Jahresauftakt am Freitag traf der kicker den Kapitän der englischen Nationalmannschaft zum großen Interview.

Der 30-Jährige hat sich reichlich Zeit genommen und unter anderem über Lewandowski gesprochen. "Ich habe ihn ein paar Mal getroffen", erzählt Kane: "Einmal bei einem Werbedreh und einmal sind wir uns am Flughafen über den Weg gelaufen. Er hat unglaublich viel für den Klub geleistet."

All die Rekorde inklusive. "Aber unabhängig von Lewandowski", erklärt der Engländer: "Wer auch immer vor dir im Verein Rekorde aufgestellt hat - natürlich versucht man, das Beste aus sich herauszuholen, deine eigenen Bestmarken zu setzen und diese Rekorde zu brechen."

Wenn wir in den März oder April kommen, bin ich hoffentlich ein bisschen näher an seinen Rekorden dran. Harry Kane

Im Moment, meint Kane, denke er "nicht über diese Themen nach", er wolle "einfach nur spielen, über alles andere dürfen die Medien und die Fans reden." Trotzdem: "Robert hat völlig zu Recht einen extrem einen hohen Stellenwert hier, er hat die Messlatte hochgelegt", so Kane: "Für mich war es jetzt ein guter Start. Und wenn wir in den März oder April kommen, bin ich hoffentlich ein bisschen näher an seinen Rekorden dran."

Auch in der Premier League gäbe es noch etwas zu erreichen. Dort hält bekanntermaßen Alan Shearer den Rekord mit den meisten Toren. 260 erzielte er; Kane verließ die Premier League im August, ihm fehlen noch 47 Treffer.

Rückkehr in die Premier League?

Im Mittelpunkt: Harry Kane mit den kicker-Reportern Mario Krischel (re.) und Georg Holzner. kicker

Ob er eines Tages zurückkehrt und diese Herausforderung angeht? "Ich bin wirklich stolz auf die Anzahl meiner Tore in der Premier League", sagt der Angreifer, "aber diesen Rekord zu brechen, war nie mein oberstes Ziel. Je näher ich der Marke in den letzten Jahren kam, desto häufiger habe ich natürlich darüber gesprochen, aber wir müssen abwarten. Wer weiß, was in der Zukunft passieren wird. Ich bin jetzt hier bei Bayern, habe einen Vierjahresvertrag unterschrieben - und darauf konzentriere ich mich."

Lesen Sie das gesamte Interview mit Harry Kane in der aktuellen Montagsausgabe des kicker oder ab Sonntagabend im eMagazine. Darin spricht der Stürmer über seinen Abschied aus London, sein neues Leben in München, Trainer Thomas Tuchel, Idol David Beckham und eine potenzielle Zukunft in den USA.