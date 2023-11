Kane stellt vier Bundesliga-Rekorde auf einmal auf

Mit seinem Dreierpack in Dortmund hat Bayern-Torjäger Harry Kane Bundesliga-Geschichte geschrieben - und zwar nicht nur einmal.

Drei Tore, schon wieder: Harry Kane jubelt in Dortmund. IMAGO/Kirchner-Media

Harry Kane weigerte sich nach seiner Gala im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund natürlich, sich selbst zu loben. "Das war, denke ich, unser bestes Spiel in dieser Saison. Es wird von Spiel zu Spiel besser und besser", sagte der seit jeher bescheidene Dreierpacker des FC Bayern bei ESPN lediglich. Also lobten eben andere.

Während sich Thomas Müller schon Sorgen um Kanes Hotelzimmer machte, fand Jan-Christian Dreesen "es einfach fantastisch" und verschwieg auch seinen eigenen kleinen Anteil nicht: "Du freust dich als jemand, der mitverantwortlich war für diesen Transfer, wenn es schnell so gut läuft", sagte der Vorstandsvorsitzende. "Ich hoffe, es geht so weiter."

Doch wo würde das dann noch hinführen? Schon jetzt, keine drei Monate nach seiner Verpflichtung von den Tottenham Hotspur, hat Kane Bundesliga-Geschichte geschrieben - in Dortmund sogar gleich auf vier Ebenen.

Kane überholt Haaland, Lewandowski und Matischak

1. Mit seinen drei Treffern gegen den BVB steht Kane nun nach zehn Bundesligaeinsätzen bereits bei 20 Scorerpunkten (15 Tore, fünf Assists). Er pulverisiert damit den vorherigen Ligarekord. Seit Beginn der Vorlagenerfassung in 1988/89 sammelte kein Spieler annähernd so viele Scorerpunkte in seinen ersten zehn Einsätzen. Bisherige Spitzenreiter waren der damalige Dortmunder Erling Haaland (2019/20: zehn Tore, drei Assists) und der Ex-Bremer Diego (2006/07: fünf Tore, acht Assists) mit jeweils 13.

2. Auch 20 Scorerpunkte nach zehn Spieltagen einer Saison - also unabhängig davon, ob es die ersten zehn Bundesligaspiele der Karriere waren - sind ein neuer Bundesligarekord (seit Assist-Erfassung 1988/89). Den vorherigen hielt Robert Lewandowski, der 2020/21 im Bayern-Trikot 18 geschafft hatte.

3. 15 Tore nach zehn Bundesliga-Einsätzen sind ebenfalls ein neuer Bestwert. Er löst damit Klaus Matischak (FC Schalke 04) ab, der 1963/64, also in der ersten Bundesliga-Saison überhaupt, in seinen ersten zehn Einsätzen 13-mal getroffen hatte.

4. 15 Tore nach zehn Saisonpartien sind ebenfalls Rekord. Nur Gerd Müller hatte das 1968/69 ebenfalls geschafft.