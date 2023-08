Kane: "Ich werde ein Führungsspieler in diesem Team sein"

Hellblaues Hemd, dunkelblaues Sakko: 39 Minuten lang stellte sich Bayerns neuer Topstürmer Harry Kane am Sonntag in der Allianz-Arena den Fragen der rund 50 Reporter. Zuzuhören lohnte sich aber vor allem bei den Worten von FCB-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Für die Anwesenden gab es stilecht Fish & Chips, Kane hatte zudem seine hochschwangere Frau, den ihm aufs Ebenbild ähnelnden Bruder sowie weitere Teile der Familie mitgebracht. Das obligatorisch-bayerische "Servus" kam ihm gleich zu Beginn über die Lippen, die "schwierige Sprache" wolle er natürlich lernen, er plane ein- bis zweimal Deutschunterricht pro Woche ein.

Die Deutschkenntnisse werden jedoch nicht darüber entscheiden, ob sich dieser Transfer für beide Seiten bezahlt macht. Es geht um Tore, Titel, Trophäen, zu denen Kane seinen Beitrag leisten soll. "Hundert Millionen Euro sind sehr, sehr viel Geld. Ich versuche, das irgendwie zurückzuzahlen", sagte der 30-Jährige über die höchste Ablösesumme, die je für einen Bundesligaspieler bezahlt worden ist. "Mein Spiel besteht nicht nur aus Tore schießen, es ist mehr als das." Kane berichtete von aufregenden Tagen, dem Auf und Ab beim Wechsel-Poker und erläuterte seine Motive für den Sprung von Tottenham Hotspur in die Bundesliga: "Ich wollte mich in meiner Karriere immer weiterentwickeln, will auf dem höchsten Level spielen und mein Limit erreichen. Und ich wollte meine Karriere nicht beenden, ohne eine andere Kultur und Liga kennenzulernen, auch das war ein Teil meiner Entscheidung." Mit seinem neuen Trainer Thomas Tuchel habe er gute Gespräche geführt, Thomas Müller habe ihn begrüßt und bereits nach einer Runde Golf gefragt. Schon bald möchte er sich im neuen Team stark einbringen, versprach Kane: "Ich werde definitiv ein Führungsspieler in diesem Team sein, das liegt in meiner Persönlichkeit."

Dreesen: "Wir dürfen von der Mannschaft sehr überzeugt sein"

Nach der "fantastischen Erfahrung", wie Kane die Begrüßung durch die Fans nannte, wahlweise auch "magisch", freue er sich nun auf den Bundesligastart bei Werder Bremen am Freitag, für den ihm Tuchel bereits eine Startelfgarantie ausgesprochen hat. Vorstandsboss Dreesen ist trotz des 0:3 im Supercup gegen Leipzig nicht bange: "Diese Mannschaft hat fantastische Einzelspieler, wir dürfen sehr von ihr überzeugt sein. Es gibt keinen Grund, an ihr zu zweifeln, wir sind in allen Wettbewerben wettbewerbsfähig." Dreesen gab Einblick in den schwierigen Transferpoker mit Spurs-CEO Daniel Levy. "Wir haben nie an Harry gezweifelt, er ist immer zu seinem Wort gestanden. Aber es gab zwischendurch schon Momente, in denen man sich gefragt hat, ob es weitergeht." Er habe Levy ein Dinner in London versprochen und werde dies einlösen. "Er ist ein sehr freundlicher Mensch, der weiß, was er will."

Kanes Transfer sei für den FC Bayern ungewöhnlich. Motto: Sich nach der Decke strecken, wenn man etwas unbedingt möchte, dabei aber vernünftig bleiben. "Ich würde sagen, die hundert Millionen Euro sind nicht das neue Normal, das ist ein enormer Betrag. Das wird ein Ausnahmetransfer bleiben." Andererseits ließ der eloquente und smarte FCB-Boss durchblicken, dass Geld für den von Tuchel gewünschten Sechser und einen neuen Torwart vorhanden sei. Bei Kane ist Dreesen sicher: "Es ist ein angemessener Betrag, den wir ausgegeben haben." Nicht ausgeschlossen, dass er schon bald die nächste Pressekonferenz mit einem neuen Spieler gibt, während Kane sich schnell integrieren und in Bremen ein erfolgreiches Bundesliga-Debüt geben möchte.