Kane holt sich mehrere Rekorde - Tuchel spricht von einem "Geschenk"

Harry Kane knackte gegen Mainz nicht nur die 30-Tore-Marke, sondern auch ein paar Bestmarken. Für Thomas Tuchel ist die Zusammenarbeit ein "Geschenk". Etwas Entwarnung gab es bei Alphonso Davies.

"Er tut, was er immer tut in seiner ganzen Karriere: Er trifft", beschrieb Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz die Leistung von Harry Kane beim deutlichen 8:1-Sieg über Mainz zunächst relativ nüchtern.

Drei Treffer waren dem Engländer gelungen, nicht zum ersten Mal in dieser Spielzeit. Weil es seine Debüt-Saison in der Bundesliga ist, holte sich Kane damit wieder einmal einen Rekord. Der 30-Jährige ist der erste Spieler, der in seinem ersten Bundesliga-Jahr vier Dreierpacks schnürte. Auch in puncto Mehrfachpacks setzte sich Kane an die Spitze. Zuvor bejubelten Uwe Seeler, Friedhelm Konietzka (beide 1963/64) und Toni Polster (1993/94) je siebenmal mehrere Treffer pro Spiel in ihrer Premieren-Saison.

Kane zieht mit Seeler gleich

Und weil Kane eben das tut, was er immer tut, steht er auch schon bei 30 Saisontoren, was - natürlich - ein Rekord ist. Zuvor traf nämlich nur Seeler (1963/64) 30-mal ins Tor in der ersten Bundesliga-Spielzeit. Die nächste alleinige Bestmarke winkt also schon.

Nicht nur aufgrund dieser Zahlen holte Tuchel nach seiner Einleitung doch noch zum ganz großen Lob aus: "Er ist Vorbild, eine große Persönlichkeit, Top-Spieler." Deshalb sei es "ein Geschenk, ihn trainieren zu dürfen", so Tuchel, der sich zudem freute, "dass wir es geschafft haben, ihn hierher zu holen. Er beweist Woche für Woche, dass es die richtige Entscheidung war."

Bei 30 Saisontoren und noch neun ausstehenden Spielen wird naturgemäß auch immer die Frage nach dem Torrekord von Robert Lewandowski (41 Treffer, 2020/21) laut. "Ich traue Harry alles zu", unterstrich Tuchel. Lewandowski hatte damals zu gleichen Zeit allerdings schon zwei Tore mehr auf dem Konto.

Goretzka "Spieler des Spiels" - Davies muss zum Zahnarzt

Trotz aller Lobeshymnen für Kane, "Spieler des Spiels" war für Tuchel Leon Goretzka, der zum ersten Mal in seiner Karriere mit zwei Tore und zwei Assists vier Scorerpunkte sammelte.

Etwas Entwarnung gab der Coach noch bei Alphonso Davies, der nach einem Luftzweikampf in der ersten Hälfte ebenso unglücklich wie unabsichtlich den Fuß vom Mainzer Silvan Widmer ins Gesicht bekommen hatte und früh für Raphael Guerreiro ausgetauscht werden musste (18.). "Er ist beim Zahnarzt, weil er einen heftigen Schlag auf die Zähne bekommen hat." Zähne hat der Außenverteidiger zwar nicht verloren, ein paar haben aber schiefstanden. "Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist."