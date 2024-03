Kane fit für Dortmund-Spiel - Neuer fällt aus

Gegen Borussia Dortmund wird der FC Bayern ohne Kapitän Manuel Neuer (38) antreten. Harry Kane (30) dagegen geht weiter auf Rekordjagd.

An seinem 38. Geburtstag drehte Manuel Neuer am Mittwoch erstmals wieder ein paar Laufrunden auf den Rasenplätzen an der Säbener Straße. Im Training der Nationalmannschaft hatte sich der Bayern-Kapitän einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen, konnte seitdem nur individuell trainieren und fällt deshalb im Topspiel am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Dortmund aus.

Besser ist die Lage bei Harry Kane, der seine Sprunggelenksverletzung weitestgehend auskuriert hat und daher hoffen wird, dem BVB wie im Hinspiel drei Treffer einzuschenken und sich dem 41-Tore-Rekord von Robert Lewandowski weiter zu nähern. Aktuell steht Kane bei 31 Saisontreffern und wäre damit in 53 der bisher beendeten 60 Bundesliga-Spielzeiten bereits Torschützenkönig geworden.

Youngster Aleksandar Pavlovic wird wie Neuer im "Klassiker" nicht mitwirken können. Das Eigengewächs hatte wegen einer Mandelentzündung nicht zum DFB-Team reisen und zuletzt aufgrund der Medikamenteneinnahme ebenfalls nur individuell arbeiten können. Auch für Raphael Guerreiro (kleiner Muskelfaserriss im linken Oberschenkel) kommt das Duell mit seinem Ex-Verein einen "Tick zu früh", wie Trainer Thomas Tuchel verriet. Außerdem wird Winterneuzugang Sacha Boey fehlen.

Kingsley Coman (nach Innenbandriss im linken Knie), den Tuchel als "großen Faktor" adelte, wird aller Voraussicht nach in den Bayern-Kader zurückkehren. So verhält es sich auch bei Noussair Mazraoui, der zuletzt an einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel laborierte.