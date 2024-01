"Kampf um drei Punkte beginnt": Giannikis freut sich auf Löwen-Debüt

Argirios Giannikis gibt im Heimspiel gegen den MSV Duisburg sein Debüt an der Seitenlinie des TSV 1860 München. Zuvor blickt er kämpferisch auf seine Aufgabe im Kampf gegen den Abstieg.

Blickt voller Vorfreude auf seine Premiere an der Seitenlinie der Münchner Löwen: Argirios Giannikis. picture alliance / Wagner

Aufgeregt? Nein, aufgeregt sei er nicht, sagt Argirios Giannikis vor seinem ersten Spiel als Trainer des TSV 1860 München. Die Vorfreude überwiege vor dem Rückrundenauftakt gegen den MSV Duisburg. "Wir können es kaum erwarten, vor unseren Fans und dem ausverkauften Stadion zu spielen. Wir freuen uns darauf."

Das Aufeinandertreffen mit den Zebras ist der Auftakt einer Serie von drei Spielen in nur neun Tagen. Und ein ganz besonders wichtiger: Nur vier Punkte trennen die Münchner Löwen, die die letzten vier Liga-Spiele allesamt verloren und auf Rang 15 überwintert haben, vom vorletzten Duisburg (bei einem Spiel weniger). Mit einem Sieg würden die kriselnden Löwen wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln.

Giannikis hätte gerne mehr Zeit zum Trainieren

Ein eng getakteter Spielplan sei für die Spieler natürlich schön. Als gerade erst eingestellter Trainer hätte er allerdings lieber etwas mehr Zeit, um ein paar Trainingseinheiten mehr zu machen, gibt Giannikis zu. "Sieben, acht Tage in der Vorbereitung sind nicht die Welt, um groß zu arbeiten. Aber dafür habe ich schon gute Fortschritte gesehen", so der 43-Jährige. Ihm sei es darum gegangen, die Mannschaft nicht mit neuen Inhalten zu überfrachten, daher habe man "die Basis fortgeführt", der Fokus habe vor allem auf der Balance zwischen Offensive und Defensive gelegen.

Man spürt, dass der Rucksack, der da war, kleiner geworden ist. Argirios Giannikis

Bei den beiden Testspiel-Siegen gegen WSG Tirol (4:1) und Schwarz-Weiß Bregenz (6:3), wobei Giannikis nur bei letzterem an der Seitenlinie stand, habe er bereits erste Ansätze gesehen. Die Mannschaft sei schneller ins letzte Drittel gekommen und habe sich mehr Torchancen erspielt, als das in der Hinrunde der Fall war - der TSV stellt aktuell die drittschlechteste Offensive der 3. Liga. "Man spürt, dass der Rucksack, der da war, kleiner geworden ist. Jetzt geht es in den Wettkampf und wir haben die Chance, gleich ordentlich zu punkten", schwört der Neucoach die Löwen ein.

Außer Zwarts sind alle fit

Gegen den MSV, dem Giannikis eine geradlinige Spielweise attestiert und bei dem er Neuzugang Daniel Ginczek als Spieler mit Qualität und Erfahrung lobt, sei es vor allem wichtig eine "gute Balance zwischen Defensive und Offensive auf den Platz zu bringen". Der Trainer sieht seine Mannschaft gut gerüstet: "Die Fans können morgen eine engagierte Löwen-Mannschaft erwarten, die alles dafür tut, die drei Punkte in Giesing zu behalten."

Außer Joel Zwarts, den weiter eine Bauchmuskelverletzung plagt, stehen den Löwen dabei alle Spieler zur Verfügung. Auch die zuletzt angeschlagenen Morris Schröter und Tim Rieder hätten im Training schon wieder "voll durchgezogen" und seien einsatzbereit.

"Ein Gerüst habe ich im Kopf, der Plan steht im Großen und Ganzen mit ein paar Ausnahmen fest", wollte der 43-Jährige sich allerdings noch nicht in die Karten schauen lassen. Ein paar Positionen sollen erst nach den letzten Analysen besetzt werden.

Hiller steht wieder im Tor - Transfers lassen auf sich warten

Klarheit herrscht jedoch auf der Torhüterposition, wo es unter Ex-Trainer Maurizio Jacobacci zum Konflikt zwischen Marco Hiller, der zum Hinrundenende seinen Stammplatz verlor, und David Richter kam. Giannikis und sein Team schenken nun wieder Hiller sein Vertrauen, zumindest "für den Moment", es gelte weiter das Leistungsprinzip.

Es wird an guten Lösungen für den TSV 1860 München gearbeitet - und nicht an schnellen. Argirios Giannikis über Transfers bei den Löwen

Auf Neuverpflichtungen muss Giannikis derweil weiterhin warten: "Es wird an guten Lösungen für den TSV 1860 München gearbeitet - und nicht an schnellen." Bis dahin gelte es, sich auf die Spieler zu fokussieren, die da sind und mit ihnen Fortschritte zu machen.

Debüt-Fluch? "Zeit, dass wir die Serie beenden"

Auch der angebliche Debüt-Fluch bei den Löwen kann Giannikis nicht schocken. Die letzten drei Löwen-Trainer haben ihr Auftaktspiel mit dem TSV allesamt verloren, alle ohne eigenes Tor. "Je länger eine Serie hält, desto wahrscheinlicher wird es, dass sie reißt", kontert der Debütant cool. "Es wird Zeit, dass wir die Serie beenden." Im Übrigen seien seine Premieren bei seinen Ex-Vereinen überwiegend positiv verlaufen.

Giannikis sendet zum Abschluss eine Kampfansage, die dem Verein im Abstiegskampf nur recht sein kann: "Die Tabelle ist Vergangenheit, jetzt beginnt die Rückrunde. Der Kampf um drei Punkte beginnt!" Für Giannikis mit viel Vorfreude.