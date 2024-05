Kaloc soll in Kaiserslautern bleiben

Am Wochenende durfte der 1. FC Kaiserslautern den Klassenerhalt auf der Couch feiern, nun gehen die Planungen für die neue Zweitliga-Saison voran. Wie die "Bild" berichtet, wird der FCK die Kaufoption bei Filip Kaloc ziehen und den 24 Jahre alten defensiven Mittelfeldspieler fest verpflichten. Die Kaufoption soll knapp 500.000 Euro betragen. Kaloc kam erst in der Winterpause zu den Roten Teufeln, etablierte sich sofort als Stammspieler und kam in 15 Zweitliga-Einsätzen auf einen kicker-Notenschnitt von 3,43 (2 Tore und 1 Vorlage).