Kalajdzic kehrt zurück, Endo fällt aus

Die Freude über die Rückkehr des zuletzt an Corona erkrankten Sasa Kalajdzic aus der häuslichen Isolation hielt nur kurz. Der Stuttgarter Stürmerstar ist zurück, dafür meldete sich Wataru Endo positiv getestet ab.

Die Hoffnungen des Sportdirektors wurden erfüllt. Wie von Sven Mislintat nach dem 0:2 am vergangenen Freitag gegen Borussia Dortmund erwartet, konnte sich Kalajdzic pünktlich zum Start in die neue Trainingswoche freitesten. Der Stürmer, dessen zweite Corona-Infektion in dieser Saison glimpflich verlaufen ist, ist aus der häuslichen Isolation zurück und sollte für die anstehende Partie beim 1. FSV Mainz 05 am kommenden Samstag (15.30 Uhr) rechtzeitig fit und einsatzbereit sein.

Die Schwaben, die angesichts ihrer jüngst wieder aufgeflammten mangelhaften Durchschlagskraft in vorderster Reihe die Rückkehr des Österreichers herbeisehnen, müssen bei den Rheinhessen allerdings jetzt plötzlich auf ihr defensives Mittelfeld verzichten. Endo, der als geimpft gilt, weil er sonst nicht bei den Olympischen Spielen im vergangenen Sommer für Japan hätte teilnehmen können, wurde am Montag positiv auf das Coronavirus gemeldet. Da auch noch Atakan Karazor nach seiner fünften Gelben Karte aus der Partie gegen Dortmund und Naouirou Ahamada wegen einer Zehenoperation für den kommenden Spieltag pausieren müssen, sind jetzt gleich drei Defensivkandidaten fürs Zentrum außer Gefecht.

Drei Ausfälle, die so gar nicht in die Planspiele der Schwaben passen, deren komplette Defensivarbeit sowieso schon von wiederkehrenden Wacklern geplagt ist. Pellegrino Matarazzo wird gegen Mainz improvisieren und entscheiden müssen, wen er neben Orel Mangala aufbietet. Ein Kandidat wäre Waldemar Anton, der zuletzt gelbgesperrt fehlte, und nach vorne rücken könnte. Aber vielleicht zahlt sich auch aus, dass der Stuttgarter Cheftrainer zuletzt im Training Daniel Didavi als Sechser getestet hat. Wenn der ursprünglich offensiv ausgerichtete Mittelfeldmann bis dahin seine jüngsten körperlichen Wehwehchen auskuriert haben und komplett fit werden sollte.