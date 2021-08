Kalajdzic fehlt dem VfB zwei Monate - Stürmersuche läuft an

Die Untersuchungen von Sasa Kalajdzic sind abgeschlossen. Das Ergebnis ist nicht, was sich die Stuttgarter und Sportdirektor Sven Mislintat gewünscht haben. Die Suche nach Verstärkung läuft an.

Es wäre laut Mislintat "Glück im Unglück" gewesen, wäre Kalajdzic nach dessen Schulterluxation ohne Operation weggekommen und schon nach der Länderspielpause in drei Wochen wieder spielfähig zurückgekehrt. Doch die Untersuchungen am gestrigen Samstag ergaben, dass die Verletzung, die sich der Österreicher in Leipzig zugezogen hat, schwerer Natur ist.

Der Torjäger fällt mindestens zwei Monate aus. Wie er behandelt wird, ob er operiert wird oder nicht, ist noch nicht abschließend geklärt.

Klar ist dagegen, dass die Stuttgarter sich auf dem Transfermarkt umschauen. Die Stürmersuche ist angelaufen. "Vielleicht gibt der Markt eine Möglichkeit her, die in unser Budget passen würde", erklärt der Sportchef. "Da muss aber alles passen."