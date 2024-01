Kaiserslautern leiht Kiels Simakala aus

Nach dem Aufstieg im Sommer mit dem VfL Osnabrück schloss sich Ba-Muaka Simakala Holstein Kiel an. Beim aktuellen Zweitliga-Tabellenführer kam der Flügelspieler in der Hinrunde allerdings nur zweimal in der Startelf zum Zug, hinzu kommen elf Einsätze als Joker. In der Rückrunde soll der 26-Jährige nun beim 1. FC Kaiserslautern Spielpraxis sammeln. Der FCK leiht Simakala bis Saisonende aus.