Kainz hat ein "gutes Gefühl" und blickt schon auf Frankfurt

Das Remis in Wolfsburg verdiente sich der 1. FC Köln dank eines mutigen und zeitweise auch spielerisch ansprechenden Auftritts. Kapitän Florian Kainz erläuterte im Nachgang den Fortschritt im Vergleich zur Vorwoche und wagte schon einen Blick auf Frankfurt, Max Finkgräfe freute sich über seine erneute Startelfnominierung.

Schon letzte Woche war beim 0:4 gegen Borussia Dortmund nicht alles schlecht. Sieben Tage später gelang es den Kölnern, über die volle Distanz eine solide Leistung abzurufen, die dem FC zumindest einen Punkt bescherte. Rund neun Minuten nachdem die Partie infolge der Verletzungsunterbrechung von Linienrichter Thorben Siewer wieder lief, jubelte Köln über den Führungstreffer durch Faride Alidou, prompt folgte allerdings der Ausgleich. "Ein Punkt, den wir sehr gerne mitnehmen", sagte Kainz, der den Führungstreffer mit seinem Freistoß indirekt vorbereitete. "Es ist nicht einfach in dieser Situation auswärts in Wolfsburg zu spielen." Es seien viele Sachen aufgegangen, die man sich vorgenommen hatte.

"Wunderbar": Finkgräfe freut sich über viel Einsatzzeit

Youngster Max Finkgräfe rettete sein Team mit einer Monstergrätsche in der zweiten Hälfte vor dem vermeintlichen Rückstand und freute sich nach dem Spielende über seine erneute Startelfnominierung. "Unglaublich. Wieder 90 Minuten für den 1. FC Köln, wunderbar." Das Remis betitelte das 19-jährige Abwehrtalent als "wohlverdient" und bewerte seine eigene Leistung ganz bescheiden als "in Ordnung".

Doch nicht nur wegen starker Tacklings fiel Finkgräfe besonders auf. Er war es nämlich auch, der Linienrichter Siewer in der 14. Minute bei einem Klärungsversuch am Kopf traf. Der Assistent musste in der Folge abbrechen und löste damit ein kurioses Ereignis aus. "Ich habe mich direkt danach entschuldigt, versuche ihn jetzt dann aber nochmal aufzufinden, um mich zu entschuldigen", kündigte der Linksverteidiger an.

Das 1:1 ließ die Kölner mindestens bis zum Sonntag auf den 16. Platz klettern. "Wir nehmen ein gutes Gefühl mit", resümierte Kainz im Hinblick auf das Topspiel in der kommenden Woche gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).