Kahn zum stellvertretenden ECA-Vorsitzenden gewählt

Oliver Kahn ist in den Vorstand der Europäischen Klub-Vereinigung ECA gewählt worden. Dort wird er als stellvertretender Vorsitzender fungieren.

Tritt ein neues Amt an: Oliver Kahn ist stellvertretender Vorsitzender der ECA. imago images/PanoramiC

Die ECA teilte die Wahl des ehemaligen Nationaltorwarts am Donnerstag nach ihrer Vorstandssitzung in Paris mit. Kahn tritt damit die Nachfolge von Dr. Michael Gerlinger, dem Direktor Recht des FC Bayern, an. Gerlinger hatte sein Amt Ende September nach vier Jahren niedergelegt.

Kahn wird damit der erste Stellvertreter des ECA-Vorsitzenden Nasser El-Khelaifi, dem Präsidenten von Paris St. Germain. Lange hatte Karl-Heinz Rummenigge dem Gremium vorgestanden.

"Die Wahl in dieses führende Gremium ist zum einen eine große Ehre - zum anderen bedeutet sie auch eine große Verantwortung", wird Kahn auf der Website des FC Bayern zitiert. "Die Stimme der Vereine, die von dieser Vereinigung vertreten werden, muss bei den Weichenstellungen im Weltfußball Gewicht haben, gehört und berücksichtigt werden. Ich möchte mit meiner Erfahrung einen Beitrag leisten, alle Herausforderungen anzugehen - im Sinne des Fußballs und im Sinne des FC Bayern."