Kahn nach Nagelsmanns Barcelona-Spruch: "Ich bin kein Freund davon"

Der Wechsel von Robert Lewandowski nach Katalonien beschäftigt die Münchner nach wie vor. Sportlich - und genauso politisch. Bei der Einordnung der finanziellen Kaufkraft des FC Barcelona gibt es unterschiedliche Meinungen.

Von Bayerns USA-Reise aus Washington D.C. berichtet Georg Holzner

Am Dienstag (Ortszeit) in Washington D.C. hatte sich Trainer Julian Nagelsmann zum Abschied von Robert Lewandowski geäußert. Dass der Weltfußballer schwer zu ersetzen sei, daraus machte der Chef-Coach kein Geheimnis. Aber für den FC Bayern seien eben auch die Finanzen entscheiden. "Wir brauchen das Geld, um neue Spieler zu holen", so Nagelsmann: "Am Ende war es ein guter Deal für Bayern." Zumindest aus monetärer Sicht, einigte sich der Rekordmeister doch mit dem FC Barcelona auf eine Ablösesumme von 45 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro möglicher Bonuszahlungen.

Man muss ein bisschen zurückhaltend sein, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Oliver Kahn

Allerdings fehle dem FCB-Trainer etwas das Verständnis dafür, wie sich die Katalanen den Polen und andere Stars leisten können. "Sie haben nicht nur Lewy gekauft, sondern auch einige andere Spieler", so Nagelsmann: "Ich weiß nicht wie. Es ist der einzige Klub der Welt, der kein Geld hat, aber jeden Spieler kauft. Das ist seltsam und verrückt."

Am Mittwoch, Ortszeit Washington D.C., wurde Vorstandsboss Oliver Kahn bei der offiziellen Vorstellung von Matthjis de Ligt auf die Aussage des Chef-Trainers angesprochen. Der ehemalige Torhüter entgegnete: "Man darf sich bei der Sache nicht in die Irre führen lassen. Ich bin kein Freund davon, die Dinge immer von außen zu beurteilen. Es wird gesagt, dass Barcelona nicht wenige Schulden in der Vergangenheit angehäuft hat. Aber keiner von uns kann wirklich Interna beurteilen."

Der CEO weiter: "Die finanzielle Situation des Vereins wie dem FC Barcelona aus der Distanz zu beurteilen, das finde ich eher ein bisschen schwierig. Die werden schon wissen, was sie da tun. Die einzigen, die dieses Zahlenwerk wirklich kennen, ist der FC Barcelona selbst. Deswegen muss man da ein bisschen zurückhaltend sein, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt."