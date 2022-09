Kahn im Fokus: Was das Dreesen-Aus bedeutet

Ein Jahr, nachdem der FC Bayern sich von Vorstandsmitglied Jörg Wacker getrennt hat, gab der Verein den Abschied von Jan-Christian Dreesen bekannt. Der Finanzvorstand des deutschen Rekordmeisters wird den Klub nach der Saison im Sommer 2023 nach dann zehn Jahren Amtszeit verlassen. Der 55-Jährige geht auf eigenen Wunsch, so heißt es in der am Donnerstagvormittag verschickten FCB-Pressemitteilung.

Verlässt den Vorstand des FC Bayern München im kommenden Sommer: Jan-Christian Dreesen. IMAGO/Revierfoto