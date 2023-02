Kahn: "Es geht immer um die totale Bereitschaft"

Während der FC Bayern in den beiden Pokalwettbewerben auf Kurs ist, hat er in der Bundesliga nur zwei von sechs Partien 2023 gewonnen und führt die Tabelle nur noch aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber Borussia Dortmund und Union Berlin an. Vorstands-Boss Oliver Kahn nimmt nun die Mannschaft in die Pflicht.

War mit dem Gastspiel in Mönchengladbach natürlich nicht zufrieden: Oliver Kahn. IMAGO/pepphoto