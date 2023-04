Matchwinner Kean: Juve nähert sich CL-Plätzen an

Trotz des Abzugs von 15 Punkten darf sich Juve noch immer Chancen auf die Champions League ausrechnen - und das nach dem 1:0-Arbeitssieg bei Kellerkind Hellas Verona sogar noch ein bisschen mehr.

Vor der Länderspielpause hatte Juventus Turin vier Siege in Serie gefeiert, darunter zwei gegen den SC Freiburg in der Europa League - und zuletzt ein 1:0 im Derby d'Italia bei Inter Mailand. In San Siro war Kostic der Matchwinner, der Serbe fand sich gegen Verona zunächst aber auf der Bank wieder.

Das hatte wohl auch damit zu tun, dass er sich bei Serbiens 2:0 gegen Litauen in der EM-Qualifikation leicht verletzt hatte. Neben Kostic fanden sich gegenüber dem Inter-Spiel mit Rabiot, Vlahovic und Soulé aber auch weitere mehr oder weniger prominente Namen auf der Bank wieder. Neu dabei: Cuadrado, Barrenechea, Milik und Kean.

Beim seit fünf Ligaspielen sieglosen Tabellen-18. aus Verona stand der ehemalige Bundesliga-Profi Duda (135 Spiele für Hertha und Köln, aktuell vom FC ausgeliehen) in der Anfangself. Der Slowake war es auch, der die erste Chance im Spiel verbuchte, als er knapp verzog (3.).

Zähes Ringen in Turin

Hellas erwies sich als unangenehmer Gegner für Juve, forderte die Turiner in den Zweikämpfen und strahlte sogar Torgefahr aus (Depaoli, 15.). Das Treiben fand im Allianz Stadium jedoch meist zwischen den Strafräumen statt und weniger in selbigen. Hellas fehlten ein wenig die Mittel, Juve der Wille.

Immerhin erspielten sich die Bianconeri mit fortschreitender Spieldauer klare optische Vorteile, nur entwickelten sie viel zu wenig Torgefahr. Lediglich Danilos Lattenkracher nach Freistoßtrick konnte als echte Torchance betrachtet werden (38.). Wenig überraschend ging es torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel war es Kean, der wie schon im Hinspiel den Bann brach: Der eingewechselte Miretti spielte einen klugen Ball auf Locatelli, der wiederum das Auge für Kean hatte - und der 23-Jährige bedankte sich, indem er aus zentraler Position flach zum 1:0 einschob (55.).

Dabei blieb es, denn danach schaltete Juve beim Duell mit den Veronesen in den Verwaltungsmodus und brachte den knappen, aber verdienten 1:0-Sieg letztlich im Stile einer Top-Mannschaft über die Runden. Die Alte Dame profitierte aber davon, dass Verona offensiv nicht wirklich viel einfiel.

Auf Juve warten nun wieder größere Brocken als Hellas. So steht am Dienstag (21 Uhr) das Halbfinal-Hinspiel der Coppa Italia gegen Inter Mailand an, ehe am kommenden Samstag (20.45 Uhr) das schwere Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Lazio Rom ansteht.