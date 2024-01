Milik sieht früh Rot: Juves Siegesserie reißt gegen Tabellenvorletzten Empoli

Sieben Pflichtspiele in Folge hatte Juventus Turin zuletzt gewonnen. Gegen den Tabellenvorletzten aus Empoli musste sich die Alte Dame, die lange Zeit in Unterzahl agierte, nun mit einem Remis begnügen.

Juve hat zuletzt durch ein 3:0 in Lecce Pflichtspielsieg Nummer sieben in Serie gefeiert. Im Vergleich dazu nahm Trainer Massimiliano Allegri zwei Wechsel vor. Alex Sandro und Milik ersetzen Danilo und Yildiz (beide Bank).

Auch Empoli war zuletzt mit 3:0 erfolgreich - durch einen Dreierpack von Zurkowski gegen Monza im ersten Spiel des neuen Trainers Davide Nicola. Der veränderte seine Startelf dahingehend ebenfalls zweimal. Maleh und Cacace beginnen für Marin und Bereszynski (ebenfalls Bank).

Milik sieht früh Rot - Empoli macht das Spiel

Das Spiel begann überraschend ausgeglichen, wenngleich Juve mehr vom Ball hatte. Ein erster Freistoß von Vlahovic (6.) konnte von Empolis Schlussmann Caprile aber genauso pariert werden wie der Schuss von Cambiaso (12.). Nach gut einer Viertelstunde ereignete sich eine spielentscheidende Szene: Milik versprang der Ball bei der Annahme, weshalb er mit offener Sohle in Cerri hereingrätschte und diesen oberhalb des Knöchels traf. Der Unparteiische zückte zunächst Gelb, entschied nach VAR-Review aber auf glatt Rot.

Juve zog sich zurück und überließ dem Tabellenvorletzten Empoli den Ball. Bis auf zwei Szenen von Cambiaghi (26., 28.) gelang es den Gästen aber nicht, sich gefährliche Chancen zu erspielen.

Es war zu erkennen, dass die schwächste Offensive (14 Treffer) auf die zweitbeste Defensive (erst 12 Gegentreffer) der Liga traf. Wenngleich Juve aber wenig zuließ, machten sie kaum Anstalten, trotz der Unterzahl proaktiv mit dem Ball zu agieren. Die einzig echte Chance ereignete sich quasi mit dem Pausenpfiff durch Miretti nach einem dicken Patzer von Gyasi (45.+2).

Vlahovic bringt Juve in Führung - Baldzani gleicht aus

Die Alte Dame schien in der Halbzeit gemerkt zu haben, dass es im zweiten Durchgang ein bisschen mehr Eigeninitiative in der Offensive bedarf, mit Erfolg: McKennie und Cambiaso holten eine Ecke heraus, bei der der Ball mit etwas Glück bei Vlahovic landete, der zur Führung vollstreckte. Die Zwischenoffensive hatte aber nicht lange Bestand, denn schon gleich zogen sich die Turiner wieder zurück - zum Missfallen von Vlahovic (68.). Cancellieri hätte per Kopf schon den Ausleich erzielen können (70.), doch kurz darauf war es Baldzani, der per Distanzschuss die Passivität der Gastgeber bestrafte (70.).

In der 77. Minute hätte Empoli beinahe den Führungstreffer erzielt, doch Alex Sandro rettete in höchster Not gegen Cancellieri. Empoli wollte mehr, kam durch Cambiaghi zum nächsten Abschluss (82.). Juve erhöhte das Risiko in der Offensive zunächst nicht. Erst in den Schlussminuten versuchte sich der eingewechselte Ex-Münchener Yildiz mit zwei Eins-gegen-eins-Situationen in der Offensive.

Mit Schlusspfiff kam es zu einer Szene, über die sich vor allem die Gäste ärgern dürften. Szczesny eilte aus seinem Tor heraus und spielte den Ball zu einem Empoli-Akteur, der quasi freien Weg zum Tor hatte. Der Unparteiische pfiff jedoch ab.

So blieb es beim 1:1, dass für Juve trotz der langen Unterzahl eigentlich zu wenig ist - für mehr mangelte es bei den Gastgebern aber an Offensivszenen. Für Empoli waren dagegen sogar womöglich drei Punkte drin. Die Alte Dame reist am kommenden Sonntag (20.45 Uhr) zum Topspiel nach Mailand zu Inter, Empoli empfängt bereits am Samstag (15 Uhr) den CFC Genua.