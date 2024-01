Loftus-Cheeks Doppelpack reicht nicht: Milan verschießt zu viele Elfmeter

Milan konnte den Ausrutscher vom momentanen Spitzenreiter Juventus nicht nutzen, um sich näher heranzuschieben. Gegen Bologna verschossen die Rossoneri zwei Elfmeter, drehten aber trotzdem zwischenzeitlich die Partie - ehe in der Nachspielzeit auch Bologna einen Elfmeter zugesprochen bekam.

Nach dem 1:1 von Juventus gegen Empoli bot sich Milan die Chance, Boden gut zumachen. Gegen Bologna, das zuletzt in der Liga dreimal ohne Sieg geblieben war, begann die Partie allerdings erst einmal schleppend. Erst in Minute 19 verzeichneten die Rossoneri, die im Vergleich zum 3:2 in Udine unverändert antraten, durch Rafael Leao und Calabria erste ernstzunehmende Torschüsse.

Zirkzee bringt Bologna in Führung, dann wird es wild

Bei den Gästen zeigte sich vor allem Zirkzee auffällig, der nach einer knappen halben Stunde auch für die Führung verantwortlich war (29.) - zuvor hatte Kjaer sich noch zweimal klärend in Fabbian-Schüsse geworfen.

Es folgten wilde Minuten: Ferguson hatte in Bolognas Strafraum das Bein oben, Kjaer den Kopf etwas tief. Schiedsrichter Davide Massa entschied zugunsten der Rossoneri - und auf Elfmeter. Bevor dieser ausgeführt werden konnte, regte sich Gästetrainer Thiago Motta derart über die Entscheidung auf, dass er prompt die Rote Karte sah. Skorupski beruhigte die Nerven seines Trainers, denn er parierte den nicht wirklich platziert geschossenen Strafstoß von Giroud gar sicher (42.).

Drei Minuten später musste der polnische Keeper die Kugel dann aber doch aus dem Netz fischen: Loftus-Cheek hatte die Kugel nach einem schnellen Angriff über rechts aus kurzer Distanz über die Line gegrätscht (45.). So ging es mit je einem Tor und insgesamt sechs Gelben Karten unentschieden in die Kabine.

Im zweiten Durchgang verflachte die Partie dann deutlich. Trotzdem hatten sowohl Zirkzee (drüber, 49.) und Reijnders (Lattenkreuz, 64.) Möglichkeiten, eine Führung für ihre Teams herzustellen.

Theo verschießt den nächsten Elfmeter

In der Schlussphase bot sich Milan die große Chance zum Ausgleich, doch wieder vergaben die Hausherren einen Elfmeter - Beukema hatte Rafael Leao mit einem harten Griff ins Gesicht zu Fall gebracht. Diesmal scheiterte Theo am Pfosten, den Nachschuss machte der Franzose selbst rein (74.). Der Jubel verhallte allerdings schnell, denn bei einem Pfostenschuss darf der Elfmeterschütze die Kugel nicht als erster Spieler erneut berühren - was in diesem Fall passiert war.

Loftus-Cheek drehte mit einem Kopfball trotzdem noch die Partie zugunsten der Lombarden (83.). Eine Szene hielt das Spiel aber noch bereit: Der eingewechselte Terracciano hielt Kristiansen am langen Pfosten am Trikot, Schiedsrichter Massa entschied nach VAR-Eingriff auf Strafstoß - der dritte an diesem Samstagabend. Im Gegensatz zu Giroud und Theo verwandelte Orsolini vom Punkt (90.2) - und sicherte den Punktgewinn für den Überraschungsklub dieser Serie-A-Saison, der weiter oben mitmischt.