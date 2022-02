Jung: "Jedes Team möchte der Stolperstein für uns sein"

Die Siegesserie des SV Werder Bremen hält an: 18 Punkte hat der Zweitligist aus den vergangenen sechs Spielen eingefahren. Doch Verteidiger Anthony Jung warnt - damit das möglichst lange so bleibt.

Werder legt vor an diesem 22. Spieltag, am Freitag reist der Tabellendritte zum Auswärtsspiel bei Hansa Rostock - und mit einem Sieg könnten die Bremer zumindest über Nacht erstmals in dieser Zweitligasaison an die Spitzenposition vorrücken. Anthony Jung empfände einen solchen Zwischenerfolg zwar schon als "schönen Nebeneffekt", andererseits verweist er auch auf die enge Konstellation in der Tabelle: "Von Platz eins bis sechs sind es nur zwei Punkte Unterschied."

Jung: "Die Spiele werden eher schwieriger"

Eigentlich gucke er aktuell auch gar nicht so sehr auf die Platzierungen, denn: "Wir haben noch so viele Spiele vor der Brust, da bleibt uns noch etwas Zeit." Also, um im Aufstiegsrennen auch weiterhin ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Schafft Werder es somit, den Lauf der vergangenen sechs Spiele fortzusetzen, die allesamt gewonnen wurden? Jung jedenfalls hat mittlerweile festgestellt: "Jedes Team möchte der Stolperstein für uns sein. Ich rechne damit, dass die Spiele eher schwieriger werden."

Auch der Karlsruher SC sträubte sich am vergangenen Samstag, traf zum zwischenzeitlichen 1:1, ehe Jung mit seinem 2. Saisontor den Ausbau der Bremer Siegesserie sicherstellte. Und diese vermittelt der Mannschaft von Coach Ole Werner also auch weiterhin "ein sehr gutes Gefühl", erklärt der 30-Jährige: "Die Selbstsicherheit auf dem Platz ist eine andere, die Automatismen greifen immer besser ineinander."

Unschlagbar? "Nicht so naiv"

Für unschlagbar halten sich die Bremer deshalb jedoch keineswegs. "Ganz so naiv denken wir nicht", entgegnet Jung, wichtig sei, sich bewusst zu machen, dass sich der "gleiche Erfolg nicht mit weniger Aufwand" einstellen werde: "Wir sollten nicht überheblich werden." Das gelte, ganz persönlich, auch für den Linksverteidiger; nach seinem entscheidenden Tor gegen den KSC werde "alles wieder resettet", so Jung: "Wir dürfen nicht den Fuß vom Gas nehmen."