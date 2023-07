Jung erklärt sein 34-Spiele-Pensum: "Genetik, Glück und Flow"

Anthony Jung ist einer von zwei Spielern beim SV Werder Bremen, der in jeder Bundesliga-Partie der Vorsaison zum Einsatz kam: Der 31-Jährige nennt Gründe - und will noch mehr.

Aus dem Bremer Trainingslager in Zell am Ziller (Österreich) berichtet Tim Lüddecke

Für seine Position wird der SV Werder Bremen aller Voraussicht nach noch auf dem Transfermarkt tätig werden - doch Anthony Jung bringt das nicht ansatzweise aus der Fassung: "Das weiß ich ja schon seit Winter", sagt der linke Schienenspieler in aller Unaufgeregtheit - so sei nun mal das Geschäft, und Konkurrenz habe einer Fußballmannschaft ja noch nie wirklich geschadet.

Würde Jung zudem die vergangene Bundesliga-Saison heranziehen, müsste er sich ohnehin wohl wenig Sorgen machen; er stand wie auch Werder-Teamkollege Marvin Ducksch in jeder Partie auf dem Platz, 32 Mal in der Startelf. "Erstmal bin ich froh, dass ich in der Lage war, alle Spiele zu machen und dass ich das Vertrauen bekommen habe", betont der 31-Jährige: "Das wird auch das Ziel für die neue Saison sein."

Jung: "Ich habe bewiesen, dass ich nicht ganz blind bin"

Die Voraussetzungen für dieses volle Pensum seien jedenfalls weiterhin bei ihm gegeben, erklärt Jung: "Ich denke, dass ich die entsprechende Genetik mitbringe und das nötige Glück, nicht allzu viele Verletzungen mitgenommen zu haben." Außerdem verweist er auf die Trainingseinheiten, in denen er eigentlich nie fehlt: "Es geht auch um den Rhythmus - das hilft mir als Spieler, um nicht immer neue Anläufe nehmen zu müssen, sondern im Flow zu bleiben."

Auch aktuell macht nur wenig den Anschein, als würde Jung beim Saisonauftakt nicht in der Bremer Startelf stehen. Er gilt als Konstante, weist zudem auch offensiv durchaus bemerkenswerte Statistiken auf: zwei Treffer und fünf Assists waren es in der Vorsaison. "Ich habe ja schon bewiesen, dass, wenn mir der Ball mal vor die Füße fällt, ich nicht ganz blind bin", sagt er.

Jung über Füllkrug: "Er gibt uns enorm viel"

Doch Jung reicht das offenbar nicht: "Ich will mehr Tore, mehr Vorlagen." Zum Angriff auf Torschützenkönig Niclas Füllkrug solle man diese Aussagen nun aber nicht unbedingt werten, er wolle sich einfach "für mich" immer noch weiterentwickeln, auch mal neue Dinge ausprobieren: "Ich bin open-minded, was das anbelangt."

Jung würde es indes vorziehen, weiterhin gemeinsam mit Füllkrug statt in irgendeiner Form gegen ihn anzutreten. "Ich habe ihn als sein Mitspieler gerne um mich herum, er gibt uns enorm viel, das haben wir letzte Saison gesehen", erklärt er. Eine Extra-Behandlung angesichts der noch fraglichen Zukunft des Nationalstürmers bleibe allerdings aus: "Wir verhalten uns eigentlich alle so wie immer - er bekommt jetzt kein Frühstück ans Bett gebracht", so Jung: "Die Entscheidung liegt letztendlich bei ihm."