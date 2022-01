"Jugendlicher Irrsinn": Wimmer begeistert mit Rabona-Flanke

Nach einer sauberen Leistung hat Bielefeld drei Punkte aus Frankfurt mitgenommen. Gefeierter Mann war nach der Partie Patrick Wimmer.

Der Matchplan der Bielefelder in Frankfurt ging komplett auf, das lässt sich nach dem 2:0 klar sagen. "Wir wollten hinten kompakt stehen und vorne unsere Chancen nutzen, das ist heute sehr gut aufgegangen. Wir haben eine gute Phase und sind sehr gut drauf", sagte Patrick Wimmer nach der Partie bei DAZN. Der 20-jährige Österreicher hatte die Jungs von der Alm nach nur fünf Minuten in Führung gebracht.

In der Situation habe ich kein Vertrauen in meinen rechten Fuß gehabt. Patrick Wimmer über seinen Rabona-Assist

Und auch am zweiten Treffer war der Offensivmann entscheidend beteiligt - es war die Aktion des Abends. Wimmer bediente mit einer Rabona-Flanke hinter dem Standbein Alessandro Schöpf, der zum 2:0 per Brust vollendete. "Im Training probiert man das eher aus Spaß. In der Situation habe ich kein Vertrauen in meinen rechten Fuß gehabt. Deswegen musste ich ihn entweder so nehmen oder mit dem rechten Außenrist. Zum Glück ist es ein Assist geworden", beschrieb Wimmer, dem klar ist: "Wenn das nicht so ausgeht, dann wird mir wahrscheinlich Arroganz oder so vorgeworfen. Zum Glück ist es gut gegangen."

Dass der Österreicher durchaus solche Dinge im Repertoire hat, bestätigte sein Keeper. "Was man die ganze Saison von ihm gesehen hat, ist, dass er einen manchmal wirklich begeistert und manchmal zur Weißglut bringt. Ich glaube, dass ist dieser jugendliche Irrsinn. Er hat etwas Verrücktes, etwas Unbekümmertes, was uns unheimlich gut tut", sagte Stefan Ortega Morena, der seinem Kollegen mit auf den Weg gab: "Wenn er bei sich bleibt und an den Basics arbeitet, die wichtig für die Mannschaft sind, dann kann er noch wichtiger werden für uns, als er es jetzt sowieso schon ist."

Elf Punkte aus fünf Spielen für Bielefeld

Der Dreier am Freitag in Hessen bestätigte die gute Form der Bielefelder, die nun in den vergangenen fünf Spielen drei Siege und zwei Remis, ergo elf Punkte, einfuhren. "Wir wollen weitermachen wie heute, kompakt stehen und vorne die Buden machen. Dann geht es hoffentlich so weiter wie heute Abend", so Wimmer. Und Coach Frank Kramer ergänzte mit Hinblick auf die Pause, die die Bundesliga jetzt einlegt: "Wir gehen jetzt nicht in den Urlaub, in zwei Wochen geht es wieder weiter. Wir freuen uns heute und genießen das Wochenende. Danach wird weitergearbeitet und wir bereiten uns konsequent auf die nächsten Spiele vor."

Weiter geht es am 5. Februar gegen Borussia Mönchengladbach, anschließend folgen die Partien bei der TSG Hoffenheim und gegen Union Berlin.