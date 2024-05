Jobgarantie für Selimbegovic - Walter vor dem Aus bei Hansa

Bei zwei verbleibenden Spielen und vier Punkten Rückstand sind Hansa Rostocks Chancen auf den direkten Klassenerhalt verschwindend gering. Nichtsdestotrotz hält die Kogge an Trainer Mersad Selimbegovic fest. Die Tage von Sportdirektor Kristian Walter scheinen hingegen gezählt.

Binnen vier Minuten gab Hansa Rostock am Samstagnachmittag seine Halbzeitführung aus der Hand, verlor deshalb gegen den Karlsruher SC bereits das vierte Spiel in Serie (1:2) und hängt bei zwei verbleibenden Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz fest. Das rettende Ufer ist bei bereits vier Punkten Rückstand kaum mehr zu erreichen, lediglich der nur einen Zähler betragende Abstand zu Relegationsplatz 16 und das schlechteste Team der Rückrunde SV Wehen Wiesbaden darf der Kogge noch Hoffnung auf den Klassenerhalt - über den Umweg Relegation - machen.

Selimbegovic "definitiv" gegen Schalke auf der Bank

Trotz der misslichen Lage erhielt Trainer Mersad Selimbegovic unmittelbar nach der Heim-Niederlage gegen den KSC eine Jobgarantie. "Definitiv" werde der 42-Jährige am kommenden Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) bei der schweren Aufgabe gegen den FC Schalke 04 auf der Bank sitzen, erklärte Interimsvorstandsboss Jürgen Wehlend. In der Veltins-Arena verlor S04 zuletzt Ende Januar, die Kogge holte im neuen Jahr auswärts erst vier Punkte. Am 34. Spieltag geht es zuhause gegen den SC Paderborn.

Für Kristian Walter dürfte bei der Fahrt nach Gelsenkirchen derweil einer der letzten Auftritte als Sportdirektor des FC Hansa anstehen. Die Ostsee-Zeitung berichtet, dass sich der Verein und Walter auf eine Vertragsauflösung nach dem Ende der Saison geeinigt haben sollen.

Der 39-Jährige, der erst im vergangenen Sommer nach über zehn Jahren bei Dynamo Dresden als Nachfolger von Martin Pieckenhagen nach Rostock gekommen war, steht schon länger in der Kritik, weil sich ein Großteil der insgesamt 15 Neuzugänge nicht als Verstärkung erwies. Dem Bericht zufolge soll Walter im Sommer als Scout zu Dynamo Dresden zurückkehren.