"Jetzt sind wir die Jäger": Bochum will wieder eine Euphorie entfachen

Der VfL Bochum befindet sich nach nur zwei Punkten aus den letzten acht Spielen tief im Abstiegskampf. Gegen Hoffenheim will der Revierklub am Freitagabend jedoch vorlegen, um ein Zeichen an die Konkurrenz zu setzen.

Zum Auftakt des 31. Spieltags in der Bundesliga treffen am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Bochum unterschiedliche Welten aufeinander. Der VfL, der seit Mitte Februar nicht mehr gewonnen hat, will seine Sieglosserie beenden und dringend benötigte Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfahren. Die TSG hingegen schielt noch nach Europa: Nur ein Punkt fehlt Hoffenheim auf Platz sieben, der in dieser Saison wohl für die Teilnahme an der Conference League reichen wird.

Bochum kann auf seinen torgefährlichsten Angreifer setzen, Sechs-Tore-Mann Takuma Asano ist rechtzeitig fit geworden und steht somit im Kader gegen Hoffenheim. Anders Verteidiger Tim Oermann, der erkrankt ist und fehlen wird. Ebenso nicht mitwirken kann Patrick Osterhage, der eine Gelbsperre absitzen muss.

Aussprache nach Wolfsburg

Nach der Niederlage in Wolfsburg folgten in Bochum unter der Woche einige Gespräche, die Sportchef Patrick Fabian als "sehr gut" betitelte. "Es ist einiges zur Sprache gekommen, es muss auch mal Reibung geben", so der 36-Jährige am Donnerstag auf der Pressekonferenz. Auch Interimstrainer Heiko Butscher lobte die Aussprache: "Es ist wichtig, dass gewisse Themen auch mal ehrlich angesprochen werden. Da muss alles auf den Tisch."

Die Reaktion auf dem Trainingsplatz hatte Butscher ebenfalls gefallen: "Die Einheiten in dieser Woche waren so, wie ich sie mir als Trainer vorstelle." Gegen Hoffenheim erhofft sich der 43-Jährige nun, dass seine Mannschaft vor eigenem Publikum "eine Euphorie entfacht, die wir für unser Spiel nutzen wollen". Eines ist Butscher klar: "Wir müssen das Spiel gewinnen - und so gehen wir es auch an."

"Mainz hat es uns vorgemacht, wie es geht"

In die Schlussphase der Saison geht Bochum als Tabellen-16. nun in der Verfolgerrolle. "Jetzt sind wir die Jäger. Mainz hat es uns vorgemacht, wie es geht", lobte Fabian die punktgleiche Konkurrenz, die dringend wieder überholt werden soll. "Wir legen morgen vor an diesem Spieltag und können ein ganz wichtiges Zeichen setzen, auch an die Konkurrenz."

Der FSV wird ebenso gespannt ins Ruhrstadion blicken wie Union Berlin, denn auch die Köpenicker könnte Bochum mit einem Sieg vorübergehend einholen. Beide spielen jedoch erst am Sonntag - die Eisernen in Gladbach und Mainz zu Hause gegen Köln.