Jetzt hören! Die neue Folge "kicker meets DAZN" mit Marvin Schwäbe

KMD #165 - Marvin Schwäbe

Hui, in der neuen KMD-Folge ist ja ganz schön was los... Alex Schlüter fordert Artenschutz für alte Fußballbegriffe, Benni Zander will die Nettospielzeit einführen und Marvin Schwäbe den Elfmeteranlauf der Schützen erschweren! Der FC-Torhüter spricht auch über Vulkan Steffen Baumgart, seine Zeit in Dänemark bei Brondby und die besten Ringer-Moves, um Gegenspieler aufs Kreuz zu legen.