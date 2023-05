Jetzt hören! Die neue Folge "Icing the kicker" mit den Gewinner-Teams der letzten Monate

Die heiße Phase der Free Agency sowie der Draft sind ins Land gezogen - und haben einige Teams richtig gut dastehen lassen. In der neuen Folge von "Icing the kicker" werden nun die Sieger der jüngsten Wochen gekürt.

Mit zahlreichen unerwarteten Wendungen hatte die Draft-Nacht der NFL aufgewartet. Und nun? Nun beginnt die detaillierte Vorbereitungsarbeit, während der die 32 Football-Teams am finalen Kader schrauben, die neuen Spieler integrieren und das im besten Fall bis zum Super Bowl erfolgreiche System auf die Kette bekommen wollen.

In der neuen Folge von "Icing the kicker" geht es auch um viele dieser Mannschaften - und zwar um die, die sich wohl am besten in der vorhergegangenen Free Agency sowie eben im Draft verstärkt haben. Moderator Kucze, Footballerei-Experte Detti und kicker-Redakteur Jan schreiten diesbezüglich zur Tat. Diskutiert wird dabei fleißig über die Detroit Lions, die die neue Saison direkt beim amtierenden Super-Bowl-Sieger aus Kansas City eröffnen dürfen, über die New York Jets um den neuen Star-Quarterback Aaron Rodgers - oder auch um die Philadelphia Eagles, die trotz einiger Abgänge den Anschein machen, wieder ein echter Contender zu sein.

Die Seahawks, die offensiv aufgebesserten Ravens um Lamar Jackson und die Falcons, die wohl mit starker Offensive Line ein tolles Laufspiel auf die Beine stellen können, dürfen ebenfalls nicht fehlen. Genauso wenig wie ein kleiner Blick in die Glaskugel der noch als Free Agents rumlaufenden Profis. Wo kommen gestandene Athleten wie der ehemalige Cowboys-Läufer Ezekiel Elliott bis Saisonstart unter?

# 53: Diese Teams sind die Gewinner der Offseason! Nachdem Free Agency und Draft 2023 Geschichte sind, ist es Zeit, sich zurückzulehnen und einen Blick auf das zu werfen, was im Verlauf der letzten Monate in der NFL so alles passiert ist. Welche Teams haben die besten Entscheidungen getroffen und können beruhigt auf die bevorstehende Saison blicken? Wer hat seine Chancen auf die Vince Lombardi Trophy signifikant erhöht? Welche Underdogs haben sich am sinnvollsten verstärkt und sehen Licht am Ende des Tunnels? Kucze, Detti und Jan nennen ihre Favoriten. Dazu gibt es einen kurzen Vorausblick auf die Deutschlandspiele der NFL in Frankfurt, die gestern verkündet wurden!

Die nächste Folge erscheint am 11. Mai 2023.

In der Offseason alle zwei Wochen eine neue Folge

Der Podcast "Icing the kicker" erscheint in der Offseason im zweiwöchentlichen Rhythmus - wie gewohnt am Donnerstag. Auf den wöchentlichen Rhythmus mit jeweils einer neuen Ausgabe pro Spieltag wird zum Beginn der Regular Season im September zurückgekehrt.

