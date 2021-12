Jetzt das Jubiläum: Lewandowskis Rekorde gegen Dortmund

Beim Ballon d’Or musste Robert Lewandowski Lionel Messi den Vortritt lassen. Gut möglich, dass der Torjäger des FC Bayern diese Enttäuschung im Spitzenspiel in Dortmund in positive Energie und Tore umwandelt.

Die Statistik spricht vor dem Bundesliga-Klassiker für Robert Lewandowski, der sein 350. Pflichtspiel für den Rekordmeister bestreiten wird. 319 Tore hat er in den 349 bisherigen erzielt, beeindruckend. Rekorde pflastern mittlerweile die Karriere des Polen. Kein Wunder, dass die Bilanz gegen seinen Ex-Verein - er trug von 2010 bis 2014 das BVB-Trikot - imponierend ist.

In 14 Duellen mit Dortmund erzielte Lewandowski 20 Treffer, kein anderer Spieler traf in der Bundesligageschichte so häufig gegen seinen Ex-Klub. Überhaupt schoss niemand mehr Tore gegen die Borussen, gegen die Lewandowski wie gegen den VfL Wolfsburg bereits sieben Mehrfachpacks gelangen, also zwei Tore oder mehr in 90 Minuten.

Käme am Samstag ein weiterer hinzu, stünde Lewandowski eine Stufe höher als Gerd Müller, der gegen den HSV und RW Essen ebenfalls je sieben Mal doppelt und häufiger jubelte. Interessant auch: Bayerns Nummer 9 wurde gegen den BVB vom kicker bereits sieben Mal zum Spieler des Spiels gekürt. Seit Einführung der Auszeichnung 1996 erhielt kein anderer Spieler gegen einen Gegner so oft diese Auszeichnung.

Brisanz erhält das Spitzenspiel natürlich auch deshalb, weil mit Lewandowski der König aller aktuellen Torjäger auf seinen Kronprinzen trifft: Erling Haaland ist rechtzeitig fit. Bislang zog der Norweger im Duell mit Lewandowski in allen fünf Pflichtspiel-Duellen den Kürzeren, gewannen die Bayern dreimal in der Liga und zweimal im Supercup. Die Jugend spricht für Haaland, die Zukunft gehört ihm. Die Gegenwart noch Lewandowski. Auch am Samstag?