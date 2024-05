Jena holt Wendt aus Leutzsch

Philipp Wendt wechselt im Sommer von Chemie Leipzig zum FC Carl Zeiss Jena. Der gebürtige Eilenburger erlernte das Fußballspielen im NLZ vom FC Energie Cottbus, bevor er im Sommer 2017 zur BSG Chemie nach Leipzig-Leutzsch ging, für die er in sieben Jahren 160 Spiele bestritt. " Mit ihm bekommen wir einen absoluten Teamplayer mit einer vorbildlichen Einstellung und einer Top-Mentalität, was sich vor allem in seinem resoluten Zweikampfverhalten ausdrückt", sagt FCC-Trainer Henning Bürger über den 27-jährige Defensivmann.