Jatta freigetestet: HSV-Offensivmann pünktlich zurück

Die Hoffnungen von Hamburgs Trainer Tim Walter haben sich erfüllt: Bakery Jatta ist nach seiner Corona-Zwangspause auf den Trainingsplatz zurückgekehrt.

Die Trainingslagerwoche im spanischen Sotogrande hat Jatta wegen eines positiven Corona-Tests am Neujahrstag verpasst - weil er bereits doppelt geimpft und geboostert war, zudem komplett ohne Symptome blieb, konnte sich der Gambier zum Wochenanfang nun freitesten und steht Tim Walter zum Start ins neue Jahr in Dresden damit zur Verfügung.

Jatta steigert sich und ist ein Startelf-Kandidat

Der Coach hatte schon in Spanien Hoffnung auf genau diesen Verlauf geäußert. Der Grund: Jatta hatte sich zum Jahresende deutlich gesteigert, seit Walter mit ihm und Faride Alidou auf eine echte Flügelzange gesetzt hatte. Freitagabend soll diese nun wieder greifen. Da er keinerlei Beschwerden hatte, konnte Jatta während der Woche in der häuslichen Isolation im Ausdauerbereich trainieren, Dienstagvormittag folgte noch ein EKG im Universitätsklinikum Eppendorf. Schon am Nachmittag kehrte er zum Start in die neue Trainingswoche auf den Platz zurück. Und ist damit auf Anhieb wieder ein Startelf-Kandidat.

Vagnomans Rückkehr weiter offen

Die Rückkehr von Josha Vagnoman hingegen steht weiter in den Sternen. Der Rechtsverteidiger war nach ausgeheiltem Sehnenriss zwar mit in Sotogrande, klagt jedoch über Schmerzen an der Achillessehne und ist weiterhin noch weit entfernt von der Teilnahme am Mannschaftstraining.

Paschkes Saison ist zu Ende

Gleiches gilt für Felix Paschke: Das 18-jährige Talent hatte sich bei seiner ersten Dienstreise mit den Profis in Sotogrande verletzt - jetzt steht die Diagnose fest: Mit einem Muskelabriss in der Hüfte ist die Saison für den Youngster vorzeitig beendet.