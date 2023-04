Jantschke verlängert und bleibt Gladbach auch nach der Karriere erhalten

Tony Jantschke hat seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach bis 2024 verlängert. Sportdirektor Roland Virkus kündigte an, dass der dienstälteste Gladbacher dem Verein auch nach seinem Karriereende erhalten bleiben wird.

Borussia Mönchengladbach hat den im Sommer auslaufenden Vertrag von Routinier Tony Jantschke um ein weiteres Jahr verlängert. Der 32-Jährige unterschrieb ein bis zum 30. Juni 2024 gültiges Arbeitspapier. Das verkündete der Verein am Donnerstagnachmittag.

"Tony ist seit knapp 17 Jahren bei Borussia und eines der prägenden Gesichter dieses Vereins. Er ist eine wichtige Säule innerhalb der Mannschaft, sein Wort hat Gewicht", lobte Sportdirektor Roland Virkus den dienstältesten Gladbacher im Kader. Bereits seit 2006 läuft der Mann aus Hoyerswerda für die Borussia auf.

Der ehemalige U-21-Nationalspieler Deutschlands kommt auf 295 Einsätze für den Verein, in denen er "schon alles erlebt" habe. Nur Martin Schneider (300), Oscar Wendt (305) und Michael Klinkert (313) standen häufiger für die Gladbacher auf dem Platz. Jantschke lief bereits in der Relegation, aber auch in der Champions League auf. "Auch die Fans honorieren, dass ich inzwischen sehr lange im Verein bin, und bringen mir viel Wertschätzung entgegen - das gibt mir ein gutes Gefühl."

Jantschke: "Ich kenne natürlich meine Rolle"

Mittlerweile zählt der jahrelange Stammspieler nicht mehr zu der ersten Reihe im Team von Daniel Farke. Zuletzt fiel er zusätzlich mit einem Meniskusriss aus, stieg erst kürzlich wieder in das Mannschaftstraining ein. Insgesamt stand er in dieser Spielzeit sechsmal auf dem Rasen. "Ich kenne natürlich meine Rolle im Team, fühle mich aber noch fit und glaube, dass ich weiterhin meinen Beitrag für die Mannschaft leisten kann."

Einen Beitrag soll Jantschke auch nach seiner aktiven Laufbahn bei Borussia Mönchengladbach leisten, wie Virkus verkündete. "Wir freuen uns zudem, dass Tony auch über seine aktive Karriere hinaus dem Verein erhalten bleiben und seine langjährige Erfahrung einbringen wird." In welcher Rolle und zu welchem Zeitpunkt dies geschehen wird, ließ der Verein zunächst offen.