Jantschke und Herrmann: Legendenabschied im Borussia-Park

Emotionen sind garantiert, wenn Tony Jantschke und Patrick Herrmann am Samstag vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt offiziell verabschiedet werden. Trainer Gerardo Seoane stellt sogar einen Einsatz in Aussicht. Dem Klub bleiben die Vereinslegenden in anderer Funktion erhalten.

Sie sind die verbliebenen Borussen aus der "Generation Relegation" von 2011 und haben eine entscheidende Rolle bei Gladbachs anschließendem Aufstieg zu einem Champions-League-Teilnehmer gespielt. Nun heißt es für Tony "Fußball-Gott" Jantschke (34) und Patrick Herrmann (33) Abschied nehmen. Am Samstag steht für die beiden Ur-Borussen, die in ihrer gesamten Profikarriere nur das Trikot der Fohlenelf getragen haben, das letzte Heimspiel an, bevor sie im Sommer ihre aktive Laufbahn beenden. Jantschke absolvierte bisher 301 Pflichtspiele (5 Tore) für die Borussia. Herrmann kam sogar in 418 Pflichtspielen (56 Tore) zum Einsatz.

"Es sind zwei Ausnahmekarrieren, die zu Ende gehen. Tony und Patrick sind zwei Spieler, die gegenüber dem Verein eine extrem große Treue gezeigt haben. Sie waren über einen langen Zeitraum hinweg prägende Figuren auf dem Platz und haben uns in dieser Saison mitgeholfen, den Umbruch zu moderieren. Sie waren in der Kabine immer zur Stelle. Wir sind es ihnen schuldig, für den bestmöglichen Abschluss zu sorgen", sagte Gerardo Seoane am Freitag. Und: Borussias Cheftrainer stellte dem Duo auch einen letzten Einsatz im vollbesetzten Borussia-Park in Aussicht! "Sie stehen im Kader, sie stehen zur Verfügung. Wenn Bedarf herrscht, sind beide auch einsatzfähig", erklärte Seoane. "Das Spiel wird zeigen, ob und wie es möglich ist, dass sie ihre Karriere auch auf dem Platz beenden können."

An erster Stelle stehe natürlich "der Ausgang des Spiels", machte Seoane deutlich, schließlich geht es für die Fohlen noch um den Klassenerhalt. Ein Sieg gegen die Eintracht würde die Rettung bedeuten. Von der Schützenhilfe auf den anderen Plätzen will man sich nicht abhängig machen. "Es gilt, sich ganz auf uns und unsere Aufgaben zu konzentrieren", sagte Seoane. "Wir wollen nicht ständig schauen, was auf den anderen Plätzen passiert."

Beide bleiben dem Verein erhalten

Die Borussen haben es selbst in der Hand, dass der perfekte Abschied für die zwei Publikumslieblinge gelingt. "Für beide wird es sicher ein sehr emotionales Spiel. Ich hoffe, dass wir ihnen am Samstag mit einer guten Leistung einen würdigen Rahmen für ihren Abschied schaffen werden", sagte Marvin Friedrich. "Sie haben Borussia über viele Jahre geprägt. Es sind zwei Vereinslegenden." Und zwei Identifikationsfiguren, die auch die Zukunft beim fünfmaligen deutschen Meister mitgestalten werden. Jantschke wird sich als Teil des Trainerteams um die Top-Talente im Profikader und im Nachwuchsleistungszentrum kümmern, seine Erfahrungen an die künftigen Spielergenerationen weitergeben. Herrmann übernimmt eine Aufgabe in der Sponsoring-Abteilung.