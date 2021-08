Jakobs: "Wir sind abhängig vom Markt"

In sechs Tagen schließt das Transferfenster. Interims-Sportchef Jörg Jakobs spricht über die wichtigsten Personalien beim 1. FC Köln.

Nach dem Training am Mittwoch, bei dem Jan Thielmann krank fehlte und Mark Uth die Einheit mit Rückenproblemen abbrechen musste, sprach Interims-Sportchef Jörg Jakobs über . . .

… Neuzugang Luca Kilian (21) aus Mainz: "Er kann uns als zusätzliche Option für die Abwehr, als weiterer Innenverteidiger helfen. Steffen Baumgart ist er als Spieler bekannt. Von daher hoffen wir auch, dass es keine lange Eingewöhnungszeit gibt. Es ist ja schon eine besondere Spielidee, die Steffen pflegt. Aber gerade deswegen hoffen wir auch, dass es schnell geht mit der Eingewöhnung, und Luca Kilian uns schnell zur Verfügung steht."

… weitere Zugänge: "Überlegungen bestehen immer. Bei uns sind sie auch davon abhängig, was sich noch auf der Abgabeseite tut. Das betrifft nicht nur die bekannte Thematik Skhiri. Das hängt auch von der Dynamik des Marktes ab. Aber wir sind vorbereitet und in der Lage schnell zu reagieren. Mal sehen, ob in den letzten zwei Tagen auf dem Markt richtig Action sein wird, oder ob es weiter so dahinplätschert."

… die Zukunft von Ellyes Skhiri und einen möglichen Ersatz: "Die ist aktuell vollkommen offen. Wir haben Ljubicic und Özcan für die Position. Wir würden das intern kompensieren. Klar ist aber auch: Sportlich würde uns das schwächen, keine Frage. Aber es hat auch eine finanzielle Komponente."

... den Bedarf auf anderen Positionen: "Wir haben jetzt Eindrücke aus zwei Bundesligaspielen. Das ist auch für uns eine ganz wichtige Information: Wie präsentiert sich die Mannschaft? Wie präsentieren sich die Spieler? Wenn sich nichts tut (mit Zugängen, Anm. d. Red.), würde das nicht bedeuten, dass wir mit Fragezeichen in die Saison gehen. Wir haben Vertrauen in den Kader, haben damit überhaupt keine Schmerzen, halten ihn für absolut wettbewerbsfähig."

… die Dringlichkeit, einen Mittelstürmer zu verpflichten: "Sowohl Steffen als auch wir von der sportlichen Leitung hätten da schon Phantasie, was den einen oder anderen Spieler angeht, der uns dann auch besser machen würde. Aber wie gesagt, wir sind da ein Stück weit von der Bewegung im Markt abhängig."

… einen möglichen Abgang von Jorge Meré: "Das ist eher nicht denkbar. Ich würde es nicht ausschließen. Ich glaube nicht, dass es wahrscheinlich ist, es ist nicht konkret."

… einen Einsatz des angeschlagenen Timo Hübers gegen Bochum: "Bei Timo müssen wir wie bei Marvin Schwäbe von Tag zu Tag gucken. In Richtung Spiel werden wir sehen, ob es hinhaut oder nicht."

"Modeste tut uns allen gut"

… das Comeback von Anthony Modeste: "Das ist natürlich super. Er tut uns allen gut. Auf dem Platz und neben dem Platz, weil Tony jemand ist, der sehr emotional sein kann und das auch nach außen trägt. Und jetzt mit seiner Stimmung dazu beitragen kann, dass wir in der Spur bleiben. Es hat niemand etwas dagegen, dass das anhält."

... die Enttäuschung, in München trotz guter Leistung verloren zu haben: "Die Enttäuschung ist sehr groß, weil ein Punkt das alles rund gemacht hätte. Man ist ja immer darauf angewiesen, die guten Dinge mitzunehmen, sich ein Stück weit daran zu orientieren. Die guten Dinge waren definitiv da, aber ohne Erfolgserlebnis fühlt sich das nicht vollendet an. Das trägt man mit und schwingt mit. Ohne etwas Zählbares ist es nicht vollendet, leider."