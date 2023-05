Jacobacci über 1860-Abgänge: "Wird für viele eine Überraschung sein"

Die Saison bei 1860 München ist gelaufen. Im letzten Heimspiel wollen die Löwen ihren Fans noch einmal einen Sieg schenken, doch im Hintergrund laufen bereits die Vorbereitungen für die anstehende Spielzeit. Vor allem bei den ausstehenden Verlängerungen von Marius Wörl und Yannick Deichmann gibt es "große Konkurrenz".

Am 37. Spieltag kommt es in München zum Duell der Enttäuschten: 1860 München trifft auf den SV Waldhof Mannheim. Beide Teams haben sich vor der Saison vorgenommen, bis zum Ende im Aufstiegsrennen mitzumischen - zwei Spieltage vor Schluss stehen die Münchner allerdings auf Platz zehn, Mannheim ist Siebter. Damit ist die nächste Drittliga-Saison für beide Klubs besiegelt.

Auch neben dem Platz kriselt es. Während es beim SV Waldhof Trainer Christian Neidhart war, der zuletzt zum Rundumschlag ausholte, kritisierte bei den Löwen Investor Hasan Ismaik vor allem die Vereinsführung. Zu den eigenen Problemen wollte sich Maurizio Jacobacci auf der Pressekonferenz am Donnerstagmorgen nicht äußern. "Ich habe es nicht gelesen. Ich habe mich wirklich intensiv mit dem Gegner befasst und mich auch auf die Zukunftsplanung fokussiert", erklärte der Coach.

Gegen Mannheim will der 60-Jährige mit seiner Mannschaft "mehr tun, engagierter, williger und entschlossener sein" als der Gegner. "Wir wollen uns von der besten Seite präsentieren und unserem treuen Fananhang einen letzten Heimsieg erarbeiten und erspielen", kündigte Jacobacci an.

Einige Spieler werden die Fans an der Grünwalder Straße ein letztes Mal im Löwen-Trikot erleben. Die Abgänge von Stefan Lex, Marius Willsch (beide Karriereende) und Marcel Bär (unbekannt) stehen bereits fest. "Bei den anderen wird es für viele auch eine Überraschung sein", betonte der Trainer.

Zukunft von Wörl und Deichmann offen: "Konkurrenz ist groß"

Hinter mehreren auslaufenden Verträgen steht bei den Münchnern noch ein Fragezeichen. Unter anderem ist die Zukunft des jungen Marius Wörl und die von Stammkraft Yannick Deichmann offen. "Die Konkurrenz ist groß. Wir haben ihnen die Zeit zum Nachdenken gegeben. Jetzt in der nächsten Zeit werden wir Antworten bekommen", lieferte der Coach den aktuellen Stand zu den beiden Personalien.

Jacobacci habe trotz aller Probleme eine "enorm positive Zeit" in seinen ersten drei Monaten bei den Löwen erlebt, die er "wirklich genossen" habe. Um in der kommenden Spielzeit aber auch Resultate zu liefern, wird sich im Sommer aller Voraussicht nach einiges tun. "Ich lebe von der Überzeugung, dass wir alle nächste Saison ein sehr gutes Team präsentieren können, das dem entspricht, was unsere Tugenden sein sollten: Mentalität, Ernsthaftigkeit, Qualität."

Zuvor soll die laufende Saison ein versöhnliches Ende finden, doch die Ausfallliste vor dem letzten Auftritt an der ausverkauften Grünwalder Straße ist lang: Leandro Morgalla (Schulter), Daniel Wein (Achillessehnenprobleme), Albion Vrenezi (Oberschenkelprobleme), Raphael Holzhauser (familiärer Trauerfall), Meris Skenderovic (Einblutung), Wörl und Marco Hiller (beide muskuäre Probleme) fallen neben den langzeitverletzten Tim Rieder (Innenbadriss) und Erik Tallig (Kreuzbandriss) aus. Willsch (Schambeinentzündung) wird dafür bei seinem letzten Heimspiel zurück in den Kader kehren.