Ito verlängert vorzeitig bis Juni 2027

Nach der unerwarteten Festverpflichtung von Torjäger Serhou Guirassy gelingt Fabian Wohlgemuth der nächste Vertragscoup. Stuttgarts Sportdirektor verlängert mit Hiroki Ito vorzeitig bis Ende Juni 2027.

In der jüngeren Vergangenheit wurden alle Abwerbeversuche in Verbindung mit dem Japaner von den Schwaben rigoros abgelehnt. Darunter Vorstöße des VfL Wolfsburg, der in der Wintertransferperiode neun Millionen Euro und obendrein VfB-Wunschspieler Josuha Guilavogui für einen Wechsel angeboten hatte. Oder zuletzt von Ajax Amsterdam, das in Person von Sportchef Sven Mislintat, der den Linksfüßer als VfB-Verantwortlicher im Sommer 2021 vom japanischen Zweitligist Jubilo Iwata nach Stuttgart geholt hatte und bis zu 15 Millionen zu zahlen bereit gewesen wäre. Zahlen, die die Schwaben nicht mal zucken ließen. Ito, so die Sendung nach außen, bleibt in Stuttgart und soll ein Gesicht des VfB werden.

"Hiroki Ito verkörpert glaubwürdig unseren Anspruch, die Mannschaft qualitativ weiterzuentwickeln", erklärt Wohlgemuth. "Er ist ein intelligenter, technisch und athletisch starker Spieler und gehört zu den Besten auf seiner Position in der Liga. Hiroki hat unter dem Dach des VfB in den vergangenen Jahren eine außerordentliche Entwicklung genommen und ist jetzt eine der tragenden Säulen in unserem sportlichen Konzept.

Was wie der Start eines Preispokers wirkte, an dessen Ende eine hohe Ablöse stehen könnte, stellt sich jetzt als klare Strategie heraus. Wohlgemuth, der in den vergangenen Wochen nie müde wurde, die Qualitäten und die Wichtigkeit des Nationalspielers heute wie in der Zukunft herauszustreichen, konnte Ito in langen Verhandlungen überzeugen, seinen bis 2026 laufenden Kontrakt vorzeitig bis 2027 auszudehnen. Inklusive einer Gehaltserhöhung, die dem sportlichen Aufstieg des Japaner auch finanziell nicht nachsteht. "Ich bin sehr glücklich über die Vertragsverlängerung", lässt Ito verlauten. "Ich fühle mich sehr wohl in Stuttgart, bin sehr froh über meine Entwicklung. Als ich 2021 aus der zweiten japanischen Liga gekommen bin, hätte ich nicht geglaubt, dass ich so viele Spiele machen und ein Jahr später den Sprung in die Nationalmannschaft schaffen würde."

Itos ebenfalls in diesen Tagen nicht zu erwartende Verlängerung ist der zweite Vertragscoup Wohlgemuths, nachdem es der VfB-Sportdirektor Ende Mai geschafft hatte, den Leihvertrag mit Serhou Guirassy in einen Fixkontrakt umzuwandeln. Mithilfe einer Kaufoption über neun Millionen Euro, allerdings mit der heiklen Konstellation einer fehlenden vertraglichen Anschlussvereinbarung, was die Verhandlungen erschwert hatte. Nach Auslaufen dieser "Sie-kommen-aus-dem-Vertrag-raus"-Klausel am 10. August, steigt mit jedem Tag weniger Richtung Ende der Transferperiode die Wahrscheinlichkeit, dass der Torjäger auch wirklich in Stuttgart bleibt. Der Franzose gehört zusammen mit Ito, Waldemar Anton oder auch Enzo Millot zu dem Kreis von VfB-Profis, der der Mannschaft als Gerüst für eine bessere Zukunft dienen soll. Unersetzlich und unverkäuflich bis zu einer Schmerzgrenze, die vor allem interessierte Werber betrifft.