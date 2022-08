Ist Stindl schon fit für Berlin?

Der Kapitän auf dem Weg zum Comeback. Am Dienstag konnte Lars Stindl wieder einen Großteil des Mannschaftstrainings absolvieren.

Zurück an der Seite der Mitspieler: Gladbachs Lars Stindl. imago images

Von Stindls Fortschritten konnte sich Daniel Farke bei der Einheit am Dienstag noch einmal ein Bild machen. Die Faszienverletzung im Oberschenkel, die sich Borussias Kapitän im DFB-Pokalspiel gegen SV Oberachern (9:1) zugezogen hatte, bereitet offenbar keinerlei Probleme mehr.

Nachdem die sogenannte Teilintegration ins Training erfolgreich verlief, ist sogar ein zeitnahes Stindl-Comeback nicht mehr ausgeschlossen. Am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erwarten die Fohlen Hertha BSC im Borussia-Park. Kategorisch ausschließen wollte Farke eine Kader-Berufung des offensiven Mittelfeldspielers nicht.

"Es besteht zumindest eine kleine Möglichkeit, dass er gegen Berlin wieder im Kader steht", sagte der VfL-Coach nach dem Training. Farke gab aber auch zu bedenken: "Eigentlich war geplant, dass Lars erst nächste Woche wieder einsteigt. Heute hat er die ersten Schritte gut überstanden. Wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie sein Körper auf die Belastung reagiert."

Ramy Bensebaini, Ko Itakura und Nico Elvedi absolvierten eine regenerative Einheit. "Sie haben kleinere Blessuren, die sich allerdings in Grenzen halten. Aktuell habe ich keine großen Bedenken, dass einer von ihnen länger fehlen könnte. Der Plan ist, dass alle drei morgen wieder voll mittrainieren können", erklärte Farke. Torben Müsel, der am Samstag auf Schalke (2:2) wegen einer Knieblessur nicht zur Verfügung stand, konnte am Dienstag wieder die Trainingsarbeit mit der Mannschaft aufnehmen.